Kepengurusan LKBH Korpri Way Kanan Resmi Dikukuhkan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID WAY KANAN - Pengukuhan pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri Kabupaten Way Kanan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan Saipul.

Acara yang berlangsung di Aula PKK pada Selasa (28/8/2018) itu juga sekaligus sebagai sosialisasi LKBH Way Kanan.

Sekretaris Daerah Way Kanan Saipul yang mewakili Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya dalam sambutannya menyampaikan harapan bahwa kepengurusan yang baru ini agar mampu mengemban amanah organsasi.

"Pelantikan ini menandakan bahwa organisasi telah memiliki payung hukum untuk melaksanakan Pembinaan dan Perlindungan Hukum bagi anggota KORPRI sesuai amanat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pada Pasal 126 (3) huruf b." Ungkap Saipul

Beliau menambahkan bahwa UU No.5 Tahun 2014 yang dimaksud tersebut berbunyi: Korps profesi ASN RI memiliki fungsi memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada Anggota Korps Prefesi AS RI terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas.

Saipul mengharapkan pelantikan ini menjadi ajang sosialisasi dalam memahami dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan baik dalam Anggaran dasar maupun Anggaran rumah tangga KORPRI, dengan demikian Lembaga LKBH KORPRI Kabupaten Way Kanan dapat dikelola secara professional dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi Anggota KORPRI di Kabupaten way Kanan.

"Saya sangat mengapresiasi dengan terbentuknya Pengurus LKBH KORPRI Kabupaten Way Kanan." Pungkasnya.

Kegiatan ini merupakan kerja nyata KORPRI Kabupaten Way kanan untuk terciptanya Aparatur Sipil Negara yang sehat dan dinamis agar mampu memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat.