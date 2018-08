Netizen Dunia Protes Gaungkan BringBackRiana Kembali ke Pentas America's Got Talent

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aksi horor The Sacred Riana di America's Got Talent (AGT) kandas di tengah jalan. Meski mendapat sanjungan dari juri, The Sacred Riana gagal mendapat suara untuk lolos ke babak semi final.

Dilansir dari goldderby.com, The Sacred Riana gagal meraup suara dan tidak termasuk dalam tujuh penampil dengan suara terbanyak.

Meski demikian, The Sacred Riana ternyata mendapat banyak dukungan dari penonton yang kagum dengan aksi horornya.

Netizen internasional pun melayangkan protes ke penyelenggara AGT.

Para penonton berpendapat bahwa The Sacred Riana layak untuk lanjut hingga ke babak semi final karena aksinya termasuk jarang dipertontonkan di ajang America's Got Talent.

Dikutip dari Tribun Jatim (28/08/2018), netizen internasional pun melayangkan protes melalui media sosial mereka dan mendesak agar Riana dapat kembali masuk ke ajang America's Got Talent.

Baik komentar Youtube maupun Twitter akun ofisial AGT dipenuhi dengan tagar #BringBackRiana dari penonton seluruh dunia.

Mereka menganggap juri melakukan keputusan yang salah karena mengeliminasi The Sacred Riana yang aksinya menghibur.

Berikut komentar-komentar dari netizen yang tak terima Riana tereliminasi di ajang tersebut.

Sandy Ware: ALL OF THE JUDGES WERE AFRAID OF HER AND THAT IS WHY THEY ELIMINATED HER !!!!!!! SHE WAS GOOD !!!!! BRING HER BACK!!! BRING HER BACK!!! BRING HER BACK!!!! BRING HER BACK!!!!! #BringBackRiana