Wabup Edward Antony Ajak Warga Jaga Kerukunan Antar Umat Beragama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID WAY KANAN - Wakil Bupati Way Kanan Edward Antony mengajak masyarakat untuk menjaga kerukunan antar umat beragama.

Hal itu disampaikannya dalamrapat kordinasi (rakor) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se-Kabupaten Way Kanan, di Gedung Serba Guna, Selasa (28 Agustus 2018)



Pada acara ini turut hadir Ketua FKUB Provinsi Lampung,Anggota Forkopimda Kabupaten Way Kanan,Sekda, para Staf Ahli Bupati, Asisten, Inspektur, Sekwan, Kepala Badan, Dinas, Kantor, dan Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan,Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan,Kepala BPS Kabupaten Way Kanan,Kepala BPN Kabupaten Way Kanan, Ketua MUI Kabupaten Way Kanan,Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Ormas, OKP se-Kabupaten Way Kanan.

Dalam Sambutanya ia mengatakan bahwa kehidupan umat beragama di Kabupaten Way Kanan dalam suasana yang aman, tentram. Walaupun masyarakat di Kabupaten Way Kanan menganut berbagai Agama, dapat hidup berdampingan dan damai.

"Untuk itu, atas nama Pemerintah Kabupaten Way Kanan memberikan apresiasi yang tinggi, atas segala upaya masyarakat dan segenap unsur yang ada dalam menjaga kerukunan antar umat beragama," terangnya.

Semangat kebersamaan inilah yang harus terus dijaga, saling menghormati, toleransi menghargai, saling membantu dan hidup rukun, karena manusia adalah mahluk sosial yang senantiasa membutuhkan pertolongan orang lain.

Sejatinya semua agama mengecam tindak kekerasan atas nama apapun.

Membangun pola hubungan yang saling menghargai adalah sikap positif dalam menerima perbedaan.

Maka dalam kepengurusan FKUB hendaknya dapat terus membangun komunikasi, melalui dialog lintas agama agar selalu terpelihara kesepahaman antar umat beragama,(Rls)