Belanja di Louis Vuitton, Jonatan Christie cs Ternyata Ditraktir Ibu-ibu Kaya Raya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kemangan Jonatan Christie dan para atlet bulutangkis membawa kembali kejayaan badminton putra Indonesia di kancah internasional.

Kemenangan mereka di Asian Games 2018 pada Rabu (28/8/2018) membuat masyarakat kembali berbangga.

Tim putra Indonesia sukses menyabet dua emas, satu perak dan satu perunggu.

Selain mendapat piala, atlet bulutangkis peraih medali emas akan mendapat bonus Rp 1,5 miliar setiap orangnya.

Bonus ini tidaklah lain untuk meningkatkan semangat para atlet bulutangkis untuk terus mencetak prestasi.

Perjuangan Jojo cs ini ternyata juga mendapat penghargaan dari masyarakat umum, terlebih ibu-ibu konglomerat.

Hal ini terlihat lewat viralnya foto Jojo cs berbelanja beberapa produk di Louis Vuitton Plaza Indonesia di media sosial.

Terlihat , Fajar Alfian, Anthony Ginting, Rian Ardianto, dan juga Jonatan Christie berpose bersama seorang pria di depan toko.

Menengok Insatagram Story milik akun Maria Tobing, tertulis jika mereka ditraktir oleh beberapa ibu konglomerat.

Tertulis ibu-ibu tersebut mengaku bahagia atas kemenangan Indonesia yang meraih mendali emas.

"Some crazy rich Asian lady took the whole badminton team shopping at Louis Vuitton last night because she's so happy they won the gold #damniloveIndonesia," tulis Maria Tobing.

Tampak para pemain menenteng tas belanja berwarna oranye berisi Louis Vuitton.

Berdasarkan foto di atas ada lebih dari 5 pemain yang dibelanjakan tas mewah.

Tas Louis Vuitton tegolong tas mewah yang memiliki rentang harga belasan hingga puluhan juta rupiah.

Hadiah dari para penggemar ini seolah menjadi bonus untuk kerja keras pemain yang telah berjuang.

