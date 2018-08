Dirut Baru Pertamina Janji Fokus Kurangi Impor Minyak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Direktur Utama definitif PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati berjanji fokus menurunkan impor minyak. Alasannya, lonjakan harga minyak dunia belakangan ini turut menyebabkan defisit neraca perdagangan.

Nicke memastikan hal tersebut usai menghadiri rapat koordinasi penerapan mandatori biodiesel 20 persen di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (29/8/2018).

"Yang pertama adalah peningkatan produksi hulu supaya impor turun. Kedua, pembangunan kilang, ujungnya mengurangi impor bahan bakar minyak," katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Juli lalu, neraca perdagangan Indonesia defisit sebesar 2,03 miliar dolar Amerika Serikat. Dari jumlah tersebut, defisit 1,18 miliar dolar AS berasal dari sektor migas, sedangkan sisanya 845 juta dolar AS dari sektor nonmigas.

Selain itu, menurut Nicke, Pertamina akan menambah kapasitas kilang baru maupun yang saat ini sudah ada. Tujuannya agar produksi minyak dalam negeri meningkat, sekaligus mengurangi impor.

Tak hanya tu, Nicke berharap Pertamina mendukung kemandirian energi nasional, baik dari sektor hulu maupun hilir.

"Dari sisi hilir, kami harus menciptakan BBM yang terjangkau," ujarnya.

Sebelum menjabat Dirut Pertamina, Nicke menjadi Pelaksana Tugas Dirut. Pengangkatan Nicke berdasarkan persetujuan Presiden Joko Widodo. Serta, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham melalui Surat Keputusan Nomor 232/MBU/08/2018 tentang Pengalihan Tugas, Pemberhentian, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Pertamina.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah mengumumkan Nicke sebagai dirut baru, melalui Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Fajar Harry Sampurno.

Nicke memang menjadi calon kuat dirut baru setelah selama ini menjabat Plt Dirut serta pernah menjabat Direktur Sumber Daya Manusia.

(Tribun Network/fia/mal/wly)