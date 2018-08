VIDEO PT Persada Lampung Raya Cabang Natar Dilengkapi Layanan Body Repair

Laporan Live Streaming Reporter Tribun Lampung Ana Puspitasari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, NATAR – Sebagai bentuk komitmen untuk lebih dekat dengan pelanggan setianya, PT Suzuki Indomobil Sales bersama dengan PT Persada Lampung Raya membuka Outlet 3S (sales, service, spareparts) dan Body Repair di Natar, Lampung Selatan, Rabu, 29 Agustus 2018.

PT Persada Lampung Raya Cabang Natar ini juga melayani perbaikan perawatan berkala dan body repair. Perawatan berkala (General Repair) terdiri dari 3 stall yang dilengkapi dengan 2 unit lift (1 unit post lift dan 1 unit scissor lift).

Dilengkapi juga dengan peralatan terbaru seperti Smart Diagnostic Tester (SDT), Suzuki Special Tools (SST), Digital Battery Tester serta layanan cuci dan vakuum yang mampu menampung kapasitas lebih dari 10 unit per hari.

Untuk Body Repair, PT Persada Lampung Raya Cabang Natar memiliki beberapa keunggulan seperti penggunaan material cat terbaik dengan garansi cat 5 tahun dan 6 bulan perbaikan serta pemakaiam Dry Sanding dengan vacuum untuk meminimalisir terjadinya polusi dan efek karat akibat penggunaan air dalam pengerjaan.

Fasilitas Body Repair ini mampu menampung hingga 200 unit/bulan dan terbuka untuk kendaraan non-Suzuki.

Sementara itu, Operation Manager PT Persada Lampung Raya Benny Sugiono mengatakan, bersamaan dengan grand opening, PT Persada Lampung Raya Cabang Natar juga memberikan program promo penjualan dan servis.

Antara lain DP kompetitif 15% untuk mobil penumpang, khususnya All New Ertiga atau DP 30% menggunakan Suzuki Finance Indonesia bisa langsung bawa pulang mobil penumpang (passenger car) Suzuki tanpa survey.

"Untuk mobil Ertiga yang sudah lewat masa warranty juga masih ada promo servis hanya Rp 110 ribu sudah termasuk oli 3 liter, pengecekan 23 item, pengecekan Suzuki Diagnostic Tool hingga cuci dan vacuum. Kemudian ada Test Drive gratis berhadiah utama 1 unit All New Ertiga dengan sistem undian," jelas dia.

Kemudian, General Repair selama September 2018 juga akan mendapatkan gratis oli, diskon spare part 10% dan diskon jasa perbaikan 10% untuk pemakaian kendaraan Suzuki.

Untuk Body Repair ada program gratis poles kaca kendaraan untuk kustomer retail (pribadi non asuransi), kustomer asuransi kendaraan Suzuki mendapat diskon 10% jasa dan 10% diskon sparepart, serta diskon 15% untuk kendaraan non-Suzuki (asuransi).

Turut hadir dalam grand opening, Presiden Direktur PT Suzuki Indomobil Sales Seiji Itayama, Owner PT Persada Lampung Raya Stephanie Azis, Assist To Section Head of Part Sales PT Suzuki Indomobil Motor Antonius Surono, Head of Service PT Suzuki Indomobil Sales Riecky Patrayudha, After Sales Service Manager PT Persada Lampung Raya Purwadi. (*)

Sumber: Facebook Tribun Lampung

https://www.facebook.com/ tribunnews.lampung/videos/ 276937742908860/

Videografer: Okta Kusuma Jatha