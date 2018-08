DP Rp 3 Juta, Bisa Nikmati Wisata Religi Bersama DMS Tours and Travel, Berminat?

DMS Tours and Travel

Laporan Reporter Tribun Lampung Sulis Setia Markhamah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - DMS Tours and Travel melakukan pameran di Mall Boemi Kedaton hingga 4 Agustus mendatang. Ada promo diskon 1juta sampai 2juta dengan seat terbatas untuk umrah dengan tiga paket pilihan.

Manager DMS Tours and Travel Ibnu Furqon mengatakan, diskon berlaku untuk paket umrah Rp 27 juta, 29 juta, dan 31 juta.

"Masing-masing paket ada keunggulannya. Yang jelas dengan memberikan tanda jadi minimal Rp 3 juta rupiah dan melakukan pelunasan satu bulan sebelum keberangkatan, jamaah akan mendapatkan pengalaman umrah yang berkesan," promo Furqon.

Paket Rp 27 juta, terusnya, menggunakan maskapai Garuda. Berangkat dari Bandara Raden Inten II transit di Bandara Soekarno Hatta dan terbang langsung ke Bandara King Abdul Aziz di Jeddah tanpa transit. Bagasinya langsung dari Bandara Raden Inten II ke Bandara King Abdul Aziz.

Setelah itu langsung berangkat ke Makkah karena jaraknya lebih dekat dari Bandara. Baru kemudian ke Madinah. Pulangnya langsung dari Bandara Muhammad King Abdul Aziz di Madinah yang jaraknya lebih dekat menggunakan pesawat Garuda. Bagasinya langsung ke Bandara Raden Inten II.

Paket Rp 29 dan 31 juta, terusnya, jamaah terbang dari Bandara Raden Inten II ke Bandara Soekarno Hatta. Setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Turki menggunakan pesawat Turkis Airlines.

Sesampai di Turki jamaah akan diajak tur. Untuk paket Rp 29 juta, tur dilakukan selama 1 hari, sementara paket Rp 31 juta tur dilakukan selama 3 hari 2 malam dan menginap di hotel bintang 4.

Setelah tur di Turki selesai, barulah Jamaah menuju Madinah dan dilanjutkan ke Makkah untuk melakukan umrah. Pulangnya dari Bandara King Abdul Aziz.

Selama umrah, baik paket Rp 27, 29, dan 31 juta akan mendapatkan fasilitas hotel bintang 4 yang jaraknya lebih dekat dengan Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah, tiket, bagasi 25 kg, bus AC di tanah suci, makan 3 kali sehari, ziarah Makkah-Madinah-Jeddah, pembimbing, visa umrah, perlengkapan umrah, air zam-zam 5 liter, dan manasik.

Keberangkatan umrah tahun ini untuk yang Garuda mulai 5 Nopember dan 10 Desember dengan seat yang sudah terisi 50 persen. Untuk yang plus tur ke Turki 29juta pemberangkatan pertama mulai 23 Oktober. "Jadi silahkan yang ingin cepat berangkat untuk mendaftarkan diri," kata Furqon.

Kalau mau berangkat tahun ini pas sekali sedang musim dingin di Turki, Makkah, dan Madinah. "Pendaftaran bisa dilakukan di pameran atau di Kantor DMS Tours and Travel Jalan Ryacudu (Jalur 2 Korpri) No 24D Way Dadi Sukarame Bandar Lampung, nomor telepon 0721-5613694 dan 081369650175," tandasnya. (*)