Mau Mulai Bisnis? Yuk, Ikutan Business Class IIBF Lampung

Laporan Reporter Tribun Lampung Sulis Setia Markhamah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Secara organisasi, Ketua IIBF Lampung Sugianto menjelaskan bahwa IIBF memiliki tiga divisi yakni divisi pengabdian dan pengembangan masyarakat, divisi edukasi dan skill, serta divisi kaderisasi dan pengembangan sumber saya manusia.

Sekretaris IIBF Lampung Nur Setiawan menambahkan, di IIBF terdapat business class yang bisa diikuti. Mulai dari class new bie, start up, dan growth up.

"New bie ini untuk level pemula yang baru mau belajar bisnis. Start up untuk yang omzetnya dibawah Rp 300 juta per tahun atau Rp 25 juta per bulan dan growth up untuk yang omzetnya di atas itu," kata Nur, Jumat (31/8/2018).

Pertemuan kelas rutin diadakan tiap satu minggu sekali dan workshop besar dua kali dalam setahun. Biasanya dilakukan di kantor sekretariat di Jalan Pramuka, Gunung Sulah, Way Halim untuk kelas rutinnya. "Untuk bahasannya banyak hal seputar bisnis," ujar Nur.

Sebelumnya juga ada kelas digital marketing. Yakni khusus untuk belajar pemasaran online bagi pebisnis di bidang online. Namun saat ini tidak dibuka kelas lagi melainkan hanya jadi bahasan di forum diskusi.

Untuk pelaku bisnis maupun pemula bisa bergabung IIBF Lampung dan melihatnya melalui website http://www.iibflampung.com. "Atau akun facebook iibf_lampung, instagram @iibf_lampung dan twitter @iibf_lampung," paparnya. (*)