Jack Ma Manusia Rp 570 Triliun Akan Hadiri Acara Penutupan Asian Games 2018

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PALEMBANG-CEO Alibaba group, e-commerce raksasa asal China, Jack Ma menjadi daya tarik penonton yang menyaksikan laga final sepakbola wanita antara China vs Jepang di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring (GSJ) Palembang, Jumat (31/8/2018) malam.

Banyak orang mengabadikan momen kehadiran Jack Ma dengan mengajak foto bersama atau sekedar mengambil foto dari kejauhan.

Forbes mencatat pria China berusia 54 tahun ini memiliki total harta kekayaan senilai USD 38,7 miliar atau setara Rp 570 triliun.

Baca: Mahasiswi Tewas Dibegal di Bandung, Firasat Buruk Ortu Hingga Foto Terjatuh

Jack Ma banyak mengobrol dengan Gubernur Sumsel Alex Noerdin. dari foto-foto yang beredar,banyak mengobrol dengan Gubernur Sumsel Alex Noerdin.

Jack Ma “ tulis Peter Taslim, Walikota Wisma Atlet Jakabaring melalui akun instagramnya. "Me and my inspiration. The one and only ““ tulis Peter Taslim, Walikota Wisma Atlet Jakabaring melalui akun instagramnya.

Kebanggaan bisa berfoto bersama dengan Jack Ma juga diungkapkan Fabianus Tandry

Baca: Jalani Program Bayi Tabung, Luh Gede Dikaruniai 4 Bayi Kembar

"18th Asian Games 2018. CEO Alibaba Mr. Jack Ma

Im so lucky to meet him... now all the workhard is paidhopefully someday will be near his position," tulisnya di akun instagram.

Kehadiran Jack Ma merupakan bagian dari dukungan pendiri dan CEO Alibaba tersebut terhadap penyelenggaraan Asian Games 2018.

Harry memastikan Jack Ma juga akan hadir pada upacara penutupan Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Minggu (2/9).