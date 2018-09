Yuni Shara Unggah Foto Bareng Krisdayanti, Netizen: Cantik tapi Kok Mudaan Kakaknya Ya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuni Shara makin cantik dan muda saja.

Ini setidaknya menurut netizen usai melihat penampilan terbarunya.

4 jam yang lalu, wanita berusia 46 tahun itu mengunggah foto bersama adiknya, Krisdayanti dengan keterangan:

There is no better friend than a sister

And there is no better sister than you

Unggahan Yuni Shara pun dibanjiri beragam komentar netizen.

Berikut ini komentar mereka:

bross_asih_collectionMb yun ...aku seneng liat rambut nya pendek kliatan lebih muda lebih seger imut ,,

santidewiqCantik cantik tp koq mudaan kakaknya yaaaaa

oktav73Kluarga sukses, akur, bahagia dan santun bahagia yh ibunda mb, sukses n' sehat selalu yh mb

angela_lyttaKakak adik yang selalu saling sayang dan akur. Bahagianya melihat kalian berdua @yunishara36 @krisdayantilemos

Sejak bercerai dengan Henry Siahaan pada tahun 2008 dan putus dengan Raffi Ahmad, penyanyi Yuni Shara memang terlihat betah hidup sebagai single parent.

Meski begitu, menurutnya saat ini ia masih menikmati kehidupan bersama dengan kedua putranya, Cavin Obient Salomo Siahaan dan Cello Obient Siahaan.