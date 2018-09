Hadir di Pembukaan, Via Vallen 'Absen' di Acara Penutupan Asian Games 2018, Kenapa?

Via Vallen.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Pada pembukaan Asian Games 2018 penyanyi dangdut Via Vallen menyanyikan "Meraih Bintang".

Namun pada acara penutupannya Afgan "menggantikan" posisi Via.

Dengan vokal berat dan lembutnya, pemilik nama lengkap Afgansyah Reza itu membawakan theme song Asian Games 2018 itu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (2/9/2018) malam.

Aransemennya terdengar berbeda dengan iringan duet permainan gitar dari Irfan "Samsons" dan Ade "Govinda".

Sebelum mengiringi Afgan, duo gitaris ini terlebih dulu berkolaborasi dengan pemain sape, gitar khas suku Dayak, Kalimantan. H

asilnya mengagumkan, petikan gitar elektrik berpadu dengan gitar tradisional.

Di panggung itu, tak hanya ada Afgan.

Trio RAN, Isyana Sarasvati, dan Alffyrev, tampil duluan membawakan lagu "Bright as The Sun", salah satu official song Asian Games 2018.

Pada akhir acara, ribuan penonton mendapat suguhan penutup berupa kembang api yang menyala bertubi-tub di atap stadion.