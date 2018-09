Ratusan Warga Demo Tolak Lapangan Way Dadi Dibuatkan Sertifikat Tanah

Laporan Reporter Tribun Lampung Bayu Saputra

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Ratusan warga dari 47 RT menolak sertifikat lapangan Way Dadi yang nantinya dikelola Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung.

Sekretaris lapangan aksi Subhan saat ditemui Tribun Lampung dilapangan Way Dadi, Selasa (4/9) mengatakan bahwa warga Way Dadi sangat tak setuju jika lapangan ini disertifikatkan oleh pemkot.

Warga yang berdemo ini terdiri dari gabungan warga Kelurahan Way Dadi, Way Dadi Baru, Way Dadi Induk dan Korpri Jaya.

"Kita sangat menolak adanya sertifikat lapangan yang akan dilakukan pemkot ini. Kami takut pemkot ini mengalihkan fungsinya yang telah terjadi seperti pasar Griya Sukarame," katanya.(byu)