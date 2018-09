VIDEO: Warga Way Dadi Takut Kasus Pasar Griya Sukarame Terulang

Laporan Live Streaming Reporter Tribun Lampung Bayu Saputra

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Ratusan warga dari 47 RT menolak sertifikat Lapangan Way Dadi yang dikelola Pemerintah Kota Bandar Lampung, Selasa, 4 September 2018.

Warga yang berdemo terdiri dari gabungan Kelurahan Way Dadi, Way Dadi Baru, Way Dadi Induk, dan Korpri Jaya.

Sekretaris lapangan aksi Subhan mengatakan, warga Way Dadi sangat tidak setuju jika lapangan ini disertifikatkan oleh pemkot.

"Kita sangat menolak adanya sertifikat lapangan yang akan dilakukan pemkot. Kami takut pemkot mengalihkan fungsinya seperti yang terjadi di Pasar Griya Sukarame," katanya saat ditemui Tribun Lampung di lapangan Way Dadi. (*)