Tagar "Ahok Ganti Agama" Ditulis Adik Ahok, Saat Bahas Rencana Ahok Nikahi Bripda Puput

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Ada apa sampai Fifi Lety, adik Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menulis tagar #ahokgantiagama?

Tagar yang mengundang perhatian itu ditulis dalam postingan terbaru Fifi di akun instagramnya @fifiletytjahajapurnama, Jumat (7/9/2018).

Ahok ()

Isu Ahok akan berpindah agama memang jadi santer setelah diketahui bahwa Bripda Puput Nastiti Devy, calon istri Ahok, ternyata diketahui beragama Islam.

Fifi Lety pun kemudian menulis cukup panjang dalam akun instagramnya sebelum menulis tagar tersebut #ahokgantiagama.

Inilah tulisan lengkap Fifi Lety di akun instagramnya :

Wajah bisa kita tutupi tetapi kebenaran Atau kebohongan pada akhirnya akan terbuka juga, karena itu mintalah Wisdom dari Tuhan (James 1:5) supaya kita tidak menjadi bagian yang menyebarkan kebohongan Ttp menjadi bagian yang menwartakan kebenaran : True or False ? Berita soal @basukibtp benar apa bohong ya? Saya akan Coba jawab Yg uda pasti2 aja ya.... (untuk Yg lain2 kita sama2 sabar ya biar BTP sendiri Yg jawab saja, tunggu aja kan masa lama lagian BTP juga masih Di penjara dan baru akan kawin Kalau keluar penjara kata beritanya ) Baik lah saya jawab Satu per Satu mulai Dari Yg ini dulu ya karena ini Yg paling banyak Yg tanya ke saya....1.) soal ahok pindah agama Demi wanita benar apa bohong? Sebelum saya jawab saya jadi penasaran pingen tahu mayoritas Kita ini Lebih percaya yang mana #ahokgantiagama or #ahoktetapkristen (jadi ingat ada #gantipresiden dan #tetappresiden)

Besok saya kasih tahu jawaban nya dgn penjelasan kutipan pandangan BTP soal pindah agama ? Yang kenal dekat dengan dan mengikuti pasti tahu Soal ini ...( ini juga clue contekan Dari saya supaya anda bisa Pilih # jawaban Yg benar ( selamat menjawab ya ....Trima kasih sampai besok ) #thetruewillsetyoufree.

TRIBUNNEWS.COM Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. ()

Beragama Muslim

Sebuah hal lain memang baru terungkap dan menimbulkan tanda tanya soal apakah Ahok akan berpindah agama saat menikah nanti atau tidak

Atau Ahok dan wanita yang digosipkan akan dinikahinya itu akan tetap berpegang pada agamanya masing-masing saat pernikahan.