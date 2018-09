Ditemukan Tewas Overdosis, Ini Rekam Jejak Lagu-lagu Mac Miller di Billboard Charts

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi AS Mac Miller meninggal dunia secara mengejutkan pada Jumat (7/9/2018). Artis hip hop yang pernah berpacaran dengan Ariana Grande tersebut meninggal dengan cara tragis akibat overdosis.

Seiring kabar duka yang mengejutkan dunia atas meninggalnya musisi hip hop Mac Miller dalam usia 26 tahun, pada Jumat (7/9/2018), situs web musik Billboard mencoba mengajak penggemar untuk mengenang capaian karya-karya sang rapper di tangga lagu.

Miller mencatatkan delapan lagunya di tangga lagu Billboard Hot 100 chart sepanjang hidupnya, satu yang mencapai peringkat 10 besar adalah lagu “The Way" yang dipopulerkan penyanyi Ariana Grande featuring Miller.

Baca: Mac Miler, Mantan Kekasih Ariana Grade Ditemukan Tewas di Rumahnya

Lagu ini bertengger di posisi 9 pada 22 Juni 2013.

Sementara itu, Miller juga berhasil menghuni Hot 100 berkat lagu "100 Grandkids", yang berada di posisi 100 pada 29 Agustus 2015.

Berikut delapan lagu-lagu Miller yang pernah ada di Hot 100 hits disusun berdasarkan tanggal debutnya:

Judul lagu; Posisi; Tanggal tercatat di tangga lagu

"Donald Trump"; No. 75; 7 Januari 2012

"Frick Park Market"; No. 60; 3 September 2011

"Party on Fifth Ave"; No. 64; 19 November 2011