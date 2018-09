Soundrenaline 2018 di GWK Bali, Ini Daftar Musisi yang Tampil pada Hari Pertama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BALI - Festival musik Soundrenaline 2018 siap dihelat di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Bali.

Para musisi yang tampil pada hari pertama, Sabtu (8/9/2018), bersiap menyajikan yang terbaik.

Mewakili grup band Endank Soekamti yang akan tampil malam nanti, Erix mengaku akan membawakan lagu-lagu terbaru.

"Besok aku bawain banyak lagu baru dari album baru. Soundrenaline kan memang dari awal kami main itu butuh banyak amunisi untuk membakar adrenalin," ujar Erix saat dihubungi wartawan, Jumat (7/9/2018) malam.

"Karena tipikal penontonnya kan tipikal penikmat musik yang dewasa, kita enggak terlalu membawakan lagu yang membakar-membakar," imbuh Erix.

Selain Endank Soekamti, deretan band dan solois juga akan tampil di lima panggung berbeda, yakni A Stage sebagai panggung utama, Platinum Stage, Slim Refine Stage, dan dua panggung Creaties Area.

Deretan musisi yang tampil antara lain, Mocca, Barasuara, Silampukau, The Panturas, Tony Q Rastafara, Seringai, Padi Reborn, The Adams, Sisitipsi, Efek Rumah Kaca, Fourtwnty, Sheila On 7 dan ditutup dengan penampilan Dipha Barus.

Soundrenaline akan digelar selama dua hari yakni pada 8 dan 9 September 2018.

Selain musisi beberapa instalasi seni juga akan disajikan seperti karya seni Eko Nugroho, Instalasi Thunderdorm, Patung Bambu Penari Baris Raksasa dari I Made Aswino Aji dkk dan masih banyak lagi.