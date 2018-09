Karakter Game Player Sheila On 7 di Soundrenaline 2018 yang Memukau, Penonton Histeris

Grup band Grup band Sheila on 7 tampil dalam versi game PUBG di panggung A Stage, Garuda Wisnu Kencana (GWK), Badung, Bali, Sabtu (8/9/2018). (KOMPAS.com/DIAN REINIS KUMAMPUNG )

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BALI - Tepat pukul 00.00 WITA, Sheila on 7 dijadwalkan tampil di A Stage Soundrenaline 2018. Ribuan penonton sudah menunggu penampilan band asal Yogyakarta itu.

Kru Sheila on 7 bersiap di atas panggung.

Tak lama, layar LED di panggung menampilkan para personel, dimulai dari Brian (drum) lalu Adam (bass) disusul kemudian Eross (gitar) dan Duta (vokal).

Yang menarik, penampilan keempatnya dikemas ala game Player Unknown's Battleground (PUBG).

Keempatnya seakan tengah bersiap untuk berperang. "Let's go!," begitu suara seorang wanita dalam game tersebut.

Selanjutnya, Duta, Eross, Adam dan Brian melompat dari pesawat. Dalam game, hal ini dilakukan untuk menuju medan perang.

Melihat video pembukaan itu penonton pun berteriak histeris sembari bertepuk tangan.

Video usai, Sheila on 7 langsung tampilkan "Pejantan Tangguh" dan "Seberapa Pantas".

Soundrenaline 2018 kembali menghadirkan puluhan musisi dari dalam dan luar negeri yang akan tampil di lima panggung yakni A Stage sebagai panggung utama, Platinum Stage, Slim Refine Stage, dan dua panggung Creaties Area.

Deretan musisi yang tampil antara lain, Mocca, Barasuara, Silampukau, The Panturas, Tony Q Rastafara, Seringai, PADI Reborn, The Adams, Sisitipsi, Efek Rumah Kaca, Fourtwnty, Sheila On 7 dan ditutup dengan penampilan Dipha Barus.

Soundrenaline akan digelar selama dua hari yakni tanggal 8-9 Agustus 2018.

Selain musisi beberapa instalasi seni juga akan disajikan seperti karya seni daei Eko Nugroho, Instalasi Thunderdorm, Patung Bambu Penari Baris Raksasa dari I Made Aswino Aji dkk, dan masih banyak lagi.