Kontroversi Kaepernick dan Kampanye “Just Do It” Lawan #JustBurnIt, Trump Ikut-ikutan Hujat Nike

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nike tengah mendapat serangan dari beberapa kalangan karena pemilihan Colin Kaepernick untuk ulang tahun ke-30 kampanye “Just Do It”.

Bahkan Presiden AS Donald Trump pun ikut-ikutan dalam perdebatan di media sosial Twitter soal pemilihan Nike terhadap atlet yang dianggap tidak mau menghormati bendera dan lagu kebangsaan itu.

Kendati mendapat perundungan dan sejumlah aksi pemboikotan, penjualan online Nike justru dilaporkan naik.

Wajah Colin Kaepernick, mantan quarterback klub futbal Amerika, San Francisco 49ers, bakal menghiasi reklame "hari spesial" Nike.

Kaepernick adalah pemain kontroversial yang melakukan aksi berlutut saat lagu kebangsaan Amerika Serikat dikumandangkan sebelum pertandingan.

Aksi itu dilakukan Kaepernick sebagai bagian dari protes atas ketidakadilan rasial yang pecah di AS kala itu.

Nah, sekarang sosok Kaepernick dipakai untuk memeringati 30 tahun lahirnya slogan “Just Do It”.

Kaepernick bermain dalam posisi quarterback di liga NFL selama enam tahun.

Aksinya di tahun 2016 lalu, memecahkan kontroversi karena berhasil menarik perhatian publik atas kasus pembunuhan warga Afrika Amerika oleh polisi, dan sejumlah isu sejenis.

Kaepernick mengunggah sebuah foto hitam putih bergambar dirinya pada hari Senin (3/9/2018), dengan dilengkapi logo Nike dan slogan “Just Do It”, bersama dengan kutipan “Believe in something. Even if it means sacrificing everything.”