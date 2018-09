DFSK Glory 580 Mengaspal di Lampung, Harganya Mulai Rp 257 Juta

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Mobil sport utility vehicle (SUV) 7 penumpang, DFSK Glory 580, kini sudah mengaspal di Lampung.

PT Simpur Mobil Lampung (SML) selaku authorized dealer DFSK sudah melayani pembelian unit mobil yang diperkenalkan di IIMS 2018 tersebut.

Supervisor PT Simpur Mobil Lampung Bobby Saban menjelaskan, pihaknya mengadakan pameran di Chandra Superstore Tanjungkarang pada 10-23 September 2018 ini.

Selama pameran, konsumen bisa langsung melihat unit DFSK Glory 580 beserta fitur unggulannya.

"DFSK Glory 580 dipasarkan dengan harga on the road Lampung Rp 257.080.050 (1.8L 5MT Comfort) hingga Rp 320.504.200 (1.5T CVT Luxury). Ada dua tipe utama, yaitu Comfort dan Luxury, dengan pilihan manual transmission (MT) dan automatic transmission (AT)," jelasnya mendampingi Branch Director PT Simpur Mobil Lampung Wilton S Toyip di area pameran, Senin, 10 September 2018.

Bobby menambahkan, DFSK Glory 580 tersedia dalam tiga pilihan warna, yakni elegant white, black panthom dan red emerald diamond.

Cukup dengan DP 20 persen, konsumen di Lampung sudah bisa mendapatkan DFSK Glory 580 (ready stock).

Kendaraan pabrikan Indonesia dengan lisensi China ini punya sederet fitur dan kelebihan yang membuatnya valued for money untuk dimiliki.

Salah satunya, DFSK Glory 580 menjadi kendaraan pertama yang memiliki garansi selama 7 tahun/150.000 kilometer.