Lucinta Luna Ngaku 'Bobo Dimana' Trending No 1 Youtube Malaysia, Video Liriknya Dapat Ribuan Dislike

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Waduh, video lirik lagu 'Bobo Dimana' yang dinyanyikan Lucinta Luna mendapatkan dislike hingga 223 ribu.

Hal itu terlihat di channel YouTube TV Terlajak Laris.

Sementara itu, video lirik tersebut hanya disukai oleh 26 ribu orang.

Hal itu menunjukkan lebih banyak orang yang tidak menyukai video lirik tersebut daripada orang yang menyukainya.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, Grid.ID menemukan komentar berupa alasan yang membuat orang menyukai unggahan video lirik tersebut.

Beberapa orang menyebutkan alasan dirinya menekan tombol like karena ada salah satu penyanyi Malaysia bernama Aliff Syukri Nur Sajat yang juga turut bernyanyi dalam video tersebut.

"Walaupun meremang buluroma ku dgr suara pompuan jadian tu... tapi aku like je untuk daro alif," tulis akun i.m like a butter in my heart

"aku like sebab dato alif je," tulis Nur Aqilah Pais.

"suka sangaaat dgn lagu ni... terbaik dato....," tulis akun Rose Mary.

Sebelumnya, Lucinta Luna sempat mengucapkan rasa syukurnya karena video lirik tersebut masuk trending nomor 1 di Malaysia.