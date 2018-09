Makin Pedas, Harga Cabai Rawit di Pasar Talang Padang Tembus Rp 50 Ribu per Kg

Laporan Wartawan Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Harga cabai rawit tembus Rp 50.000 per kg di Pasar Talang Padang memasuki pekan ini.

Menurut Ngatimin, seorang pedagang sayur, harga cabai rawit memang mahal dan sekarang naik lagi. Pada pekan lalu harga cabai rawit Rp 45.000 per kg dan kini Rp 50.000 per kg.

"Dari dulu cabai rawit memang mahal sekarang sudah naik jadi Rp 50.000 per kg," ujar Ngatimin, Minggu 9 September 2018.

Sedangkan cabai merah juga naik namun tidak begitu tinggi, sekarang Rp 28.000 dari Rp 25.000 per kg. Untuk harga lainnya yang juga naik yaitu bawang putih jadi Rp 24.000 dari Rp 20.000 per kg, wortel Rp 10.000 dari Rp 7.000 per kg, kentang Rp 13.000 dari Rp 12.000 per kg.

Lalu buncis jadi Rp 15.000 dari Rp 12.000 per kg, kol Rp 8.000 dari Rp 6.000 per kg, terong Rp 8.000 dari Rp 6.000 per kg, sawi Rp 8.000 dari Rp 6.000 per kg.

Untuk harga yang bertahan dari pekan lalu yaitu timun Rp 6.000 per kg, kacang panjang Rp 5.000 per ikat, pare Rp 8.000 per kg, tauge Rp 12.000 per kg, kelapa Rp 8.000 per dua buah, labu Rp 4.000 per kg, bayam Rp 1.000 per kg, kangkung Rp 2.000 per ikat, daun singkong Rp 1.500 per ikat.

Kemudian harga yang turun yakni bawang merah jadi Rp 20.000 dari Rp 25.000 per kg, tomat Rp 6.000 dari Rp 8.000 per kg, rampai Rp 8.000 dari Rp 10.000 per kg.

Lantas untuk bahan pokok non sayuran harga cenderung bertahan seperti beras antara Rp 10.000 sampai Rp 13.000 per kg, minyak goreng Rp 12.000 per kg, gula pasir Rp 12.500 per kg, gula merah Rp 13.000 per kg, tepung trigu Rp 6.000 per kg, tepung aci Rp 11.000 per kg, mentega minimal Rp 5.000 per sachet.

Sedangkan telur turun jadi Rp 23.000 dari Rp 24.000 per kg. (tri yulianto)