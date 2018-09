Syahrini Tak Malu-malu Ungkap Jumlah Saldo di Rekeningnya karena Didesak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA -- Gaya hidup mewah penyanyi Syahrini rupanya mengundang rasa penasaran seorang warganet.

Sampai-sampai ada yang bertanya soal jumlah saldo terakhir di rekening perempuan yang kerap disapa Incess itu.

"Berapa jumlah saldo terakhir rekening Inces?" tanya seorang warganet yang pertanyaannya dibacakan dalam video blog atau Vlog terbaru Syahrini di kanal YouTube-nya The Princess Syahrini, seperti dikutip Kompas.com, Minggu (9/9/2018).

Baca: Terungkap Penyebab Munculnya Lubang Raksasa yang Sempat Hebohkan Warga Sukabumi

Syahrini pun tampil memberikan jawabannya dalam video berjudul "SALDO REKENING INCESS...$%&#%$" itu.

Namun, jawaban pelantun "Sesuatu" itu di luar dugaan.

Dengan gamblangnya Syahrini mengungkap bahwa ia sebenarnya tak tahu berapa total saldo terakhir dalam rekeningnya.

"Enggak tahu," katanya yang terlihat mengenakan kemeja putih dengan gaya rambut bob.

Syahrini mengaku, seluruh keuangannya diatur oleh ibunya Wati Nurhayati yang selalu ia panggil dengan sebutan Ibu Cetar.

"Yang nyimpen semua keuangan Incess itu Ibu Cetar, jadi Incess enggak tahu tahu berapa uang Incess he he he," jelasnya.

Baca: Curiga Aktivitas Putrinya dengan Sang Pacar, Pria Ini Diam-diam Pasang CCTV di Rumah, Ini Hasilnya

---> Jangan lupa subscribe Channel YouTube Tribun Lampung News Video