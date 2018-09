Tamsil Nurhamedi Gantikan Asdo Artri sebagai Deputi Kepala PT KAI Divre IV Tanjungkarang

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka Achmad Solihin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Asdo Artri Viyanto menyerahkan jabatan deputi kepala PT KAI Divisi Regional (Divre) IV Tanjungkarang kepada Tamsil Nurhamedi. Sebelumnya Tamsil menjabat Daop IV Semarang.

Acara pisah sambut tersebut dilaksanakan di kantor Divre IV Tanjungkarang, Senin, 10 September 2019.

"Lampung, bagi saya, potensi pariwisatanya sangat luar biasa. Makanya kemarin Pak Gubernur mencanangkan, kalau suatu saat ibu kota akan dipindahkan, Lampung siap," ucapnya dalam acara pisah sambut.

Semakin ke depan tentunya ingin terus meningkat baik angkutan penumpang maupun barangnya.

Program pemerintah yang paling dinanti-nantikan dalam waktu dekat adalah double track.

"Dari 324 km, kita baru sempat menyelesaikan 111 km khusus Divre IV. Setelah itu, shortcut antara Tegineneng ke Tarahan ini juga ditunggu-tunggu masyarakat Lampung, agar kepadatan Kota Bandar Lampung semakin berkurang," terangnya.

Humas PT KAI Divre IV Tanjungkarang Sapto Hartoyo menyatakan, Tamsil Nurhamedi belum pernah bertugas di Lampung.

"Beliau sempat melaksanakan tugas di Surabaya, Semarang, dan sekarang ke Lampung. Hari ini mulai tugas dan SK turun tanggal 4 September 2018," jelasnya.

Selain Asdo, IT Manager Divre IV Tanjungkarang Erwin Gautama juga pindah tugas ke Kereta Commuter Indonesia (KCI). "Ya selain Pak Asdo, Pak Erwin dari IT Manager juga pindah ke KCI sebagai IT juga," jelasnya. (*)