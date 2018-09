Tradisi Pembaretan Bintara Remaja Polres Way Kanan Diisi dengan Baksos Tempat Ibadah

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Bintara Remaja Satuan Sabhara Polres Way Kanan, melaksanakan kegiatan pembinaan tradisi pembaretan, diawali melakukan gerak jalan jauh (longmarch) sekitar 15 KM dari tugu Simpang 4 Negeri Baru menuju ketempat wisata air terjun curup kereta, Blambangan Umpu Kabupatan Way Kanan, Senin (10/9).

Pembinaan tradisi pembaretan tersebut dipimpin Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi didampingi Wakapolres Way Kanan Kompol Vicky Dzulkarnain berikut Pejabat Utama dan anggota Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan tradisi pembaretan ini dimaksudkan untuk penyambutan dan pengenalan wilayah Hukum Polres Way Kanan, juga memelihara mental kejuangan, kecintaan terhadap korps Bhayangkara, memupuk disiplin dan meningkatkan ketrampilan dan kemampuan fisik personel bintara remaja.

Ditengah perjalanan longmarch saat melewati beberapa pos, tepatnya di sebuah masjid Ba’ Abbussalam Km.17 Negeri Batin Blambangan Umpu, Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi mengajak 30 bintara remaja peserta pembaretan melaksanakan Bhakti Sosial membersihkan lingkungan masjid.

"Kegiatan ini dilakukan semata mata untuk beramal ibadah dan merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan Polri sebagai bagian dari komponen masyarakat yang juga memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan, kerapian dan keasrian tempat ibadah” Kata Kapolres Way Kanan.

Selain itu, saya mengharapkan Bintara remaja Polres Way Kanan nantinya dapat terbentuk karakter sosok personil Polri yang tangguh memiliki mental kejuangan yang tinggi, memiliki fisik yang prima, loyal terhadap pelaksanaan tugas, serta siap melaksanakan tugas sebagai insan Bhayangkara pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat ungkapnya.

Rangkaian kegiatan pembinaan tradisi di akhiri dengan menyematkan baret secara simbolis oleh Kapolres Way Kanan kepada bintara remaja. Hal tersebut dimaksud untuk memberikan kebanggaan dan kekompakan sebagai anggota Polri dalam menjalankan tugas.