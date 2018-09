Film Komedi Romantis 'Crazy Rich Asian' Tayang Perdana Hari Ini, Di Lampung Diputar di 2 Bioskop

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hari ini, Selasa 11 September 2018, film hollywood 'Crazy Rich Asian' yang diproduksi oleh Warner Bross Pictures mulai tayang di Indonesia.

Film Crazy Rich Asian yang bergenre romatis-komedi ini juga tayang di bioskop Lampung.

Ada dua bioskop yang menayangkan film yang di sutradarai oleh Jon M Chu, sutradara dari film 'Now You See Me 2' ini

Dua bioskop itu adalah Mal Kartini XXI dan Boemi Kedaton XXI. Crazy Rich Asian sendiri merupakan film yang diadaptasi dari novel terlaris di dunia dengan judul yang sama karya Kevin Kwan.

Berdasarkan akun Youtube dari Warner Bros Pictures, Film Crazy Rich Asian bercerita tentang Rachel Chu (Constance Wu) yang lahir dan tumbuh besar di Amerika Serikat.

Rachel Chu berencana menemani kekasihnya, Nick Young (Henry Golding) untuk bertemu dengan keluarganya di pernikahan teman dekat Nick Young di Asia.

Rachel bersemangat pergi ke Asia karena ini adalah pertama kalinya dia pergi ke Asia tapi juga cemas karena akan bertemu dengan keluarga Nick.

Rachel tidak melakukan persiapan baik karena Nick menolak untuk menceritakan tentang kehidupnya di Asia.

Dan ternyata, Nick adalah keturunan dari keluarga konglomerat yang kaya di negaranya.

Dilansir rottentomatoes.com, situs web yang menyediakan informasi tentang film dari seluruh dunia, sejak penayangan perdananya pada 15 Agustus 2018 lalu Crazy Rich Asian masuk dalam urutan kedua di 10 Top Box Office dengan pendapatan saat ini sekitar 13,7 juta dolar.

Ada sentuhan orang Indonesia