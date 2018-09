Nyamar Jadi Pembeli, Polisi Ringkus Dua Terduga Pengedar Narkoba di Way Kanan

Pelaku berinisial JAE (21) dan SRU (24) warga Kampung Sukamaju Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, Senin (10/09/18) diringkus Satnarkoba Polres Way Kanan.

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Pelaku berinisial JAE (21) dan SRU (24) warga Kampung Sukamaju Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, Senin (10/09/18) diringkus Satnarkoba Polres Way Kanan.

Keduanya ditangkap karena kedapatan memiliki narkotika yang diduga jenis sabu, siap diedarkan di wilayah Way Kanan dan sekitarnya.

Baca: BREAKING NEWS: Zebra Espass Terbakar di Dekat Pos Polisi Kotabumi, Polisi Selidiki Penyebabnya

Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi, melalui Kasat Narkoba IPTU Dwi Atma Yofi Wirabrata pada hari rabu tanggal 12 september 2018 di Polres Way Kanan, mengatakan bahwa satnarkoba Polres Way Kanan mendapatkan informasi dari masyarakat, di rumah milik seorang wanita berinisial SRU sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu.

Baca: Kelewat Cantik, Tentara Wanita Israel Dilarang Pakai Kaus Putih Hingga Mencopot Bra

Mendapat informasi tersebut anggota satnarkoba melakukan penyelidikan ke Kampung Bumi agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

Sekitar pukul 14.30 WIB anggota melakukan pembelian terselubung (Undercover Buy) dengan memesan narkotika jenis sabu dari seorang wanita berinisial SRU yang ada di rumah tersebut.

Pada saat berada di rumah anggota yang melakukan penyamaran bertemu dengan SRU, lalu seketika ada seorang pria berinisal JAE tiba-tiba keluar dari dalam kamar mencoba melarikan diri, dengan sigap anggota pun langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan pelaku dirumah milik SRU.

"Hasil penggeledahan badan terhadap pelaku JAE ditemukan satu bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan dua bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu," katanya, Rabu (12/9).

Masih di tempat sama, saat penggeledahan didalam rumah pelaku SRU ternyata anggota satnarkoba menemukan kembali, tiga bungkus plastik klip ukuran sedang, satu bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.

Selanjutnya pelaku dan barang bukti narkotika diduga sabu dengan berat bruto 5,3 gram lansung dibawa dan diamankan ke Polres Way Kanan guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.



Sementara itu, dua pelaku dapat dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun paling lama 20 tahun. (ang)