Unggah Foto dengan Pacar, Artis Luna Maya Ungkap Kesedihannya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - 5 tahun sudah artis cantik Luna Maya menjalin hubungan dengan Reino Barack.

Namun dalam unggahan terbarunya, Luna Maya mengisyaratkan bahwa dirinya telah putus dengan sang kekasih.

Lewat Instagramnya @lunamaya, wanita 35 tahun ini mengunggah foto-foto kebersamaannya dengan pengusaha muda itu.

Keduanya menunjukkan kemesraan saat jalan-jalan berdua ke berbagai negara.

Di foto terakhir, tampak Luna memeluk Reino dengan wajah sedih dan mata berkaca-kaca.

Meski mengunggah foto-foto mesra, caption yang ditulis Luna seolah menegaskan hubungannya dengan Reino telah berakhir.

Luna Maya meminta maaf kepada Reino dan juga mengucapkan terimakasih atas dukungan yang diberikan Reino.

Luna pun mendokan agar Reino berbahagia selalu.

"It’s been an amazing and best 5 years of relationship, sorry for everything wrong I’ve done, and thank you for your wonderful support, it’s always a blessing to have you in my life, and sincerely I wish you happiness and peace” (emoji hati).

(“Ini adalah hubungan 5 tahun yang luar biasa dan terbaik, maaf untuk segala kesalahan yang pernah aku buat dan terima kasih untuk dukunganmu yang luar biasa. Merupakan sebuah berkat bisa memilikimu dalam hidupku dan dengan tulus aku mendoakanmu bahagia dan damai selalu"-red)

Unggahan Luna ini ditanggapi oleh sejumlah rekannya selebriti, dari Naysila Mirdad, Raline Shah, Melaney Ricardo hingga Ayu Dewi.