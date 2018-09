5 Artis Indonesia Masuk Nominasi Wanita Tercantik di Dunia, Berikut Daftarnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Komunitas TC Candler rajin melakukan survei pria tampan dan wanita cantik di tiap negara.

Kali ini, TC Candler menyasar Indonesia.

TC Candler pun telah membuat daftar lima artis Indonesia masuk nominasi wanita tercantik di dunia.

Diketahui, pada pertengahan Juni 2018, TC Candler merilis nominasi The 100 Most Beautiful and Handsome Face 2018.

Voting terkait nominasi itu dimulai sejak Juni hingga November 2018.

Banyak artis dunia masuk dalam nominasi tersebut.

Nama beken semisal Gal Gadot, Emma Stone, Tom Cruise, dan Justin Bieber telah masuk masuk nominasi wanita tercantik dan pria tertampan tersebut.

Pada tahun 2018, artis atau public figure pria dari Tanah Air, tak ada yang masuk dalam nominasi pria tampan, yang diadakan TC Candler.

Sebaliknya, ada lima artis wanita asal Indonesia yang sukses menembus nominasi tersebut.

Berikut, 5 artis Indonesia masuk nominasi wanita tercantik di dunia versi TC Candler, sebagaimana dirangkum Tribunstyle.com pada Kamis (13/9/2018).