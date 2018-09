Gubernur Ridho Tekankan Pentingnya Perencanaan Kepada Peserta Diklatpim Tingkat IV

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID BANDARLAMPUNG---Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo memberi materi sekaligus pengarahan kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota Se-Lampung. Pelatihan tersebut dilaksanakan di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Kamis (13/9) siang.

Pada kegiatan tersebut Gubernur Ridho yang memberikan materi mengenai Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung. Beliau juga menekankan kepada seluruh peserta diklatpim akan pentingnya perencanaan sebagai pondasi awal dari pembangunan.

"Perencanaan sangat penting dilakukan sebagai pondasi awal dari pembangunan. Kegagalan dalam perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan," tegas Gubernur Ridho.

Diawal kepemimpinannya Gubernur Ridho menyatakan melakukan survey dan pemetaan perioritas pembangunan sebagai rencana awal pembangunan. Dari hasil survey yang dilakukan, dari 10 kebutuhan masyarakat, yang utama dibutuhkan masyarakat adalah melakukan perbaikan infrastruktur jalan.

"Dari hasil survey infrastruktur jalan yang paling mendesak. oleh karenanya dari 40 SKPD yang ada di Provinsi Lampung, Dinas Bina Marga mendapatkan anggran paling besar, yakni 50% anggaran dialikasikan untuk perbaikan jalan, sedangkan 50% lainnya dibagi ke 40 SKPD seperti kesehatan, pendidikan dan lain-lain," jelas Ridho.

Dengan pengalokasian anggaran yang tepat dan terencana, dari hasil suryvey berikutnya, kebutuhan akan infrastruktur sudah turun keperingkat 6. "Alhamdulillah diakhir tahun 2017 jalan mantap kita sudah mencapai 77,2 persen dan target tahun 2018 mencapai 80 persen," lanjutnya.

Selain dari pembangunan infrastruktur, Gubernur Ridho juga menyatakan bahwa Hakikat pembangunan adalah dengan membangun manusia indonesia seutuhnya. Oleh karenanya pembagunan disektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas pembangunan yang terus digalakan oleh pemerintah provinsi Lampung dibawah kepemimpinan Gubernur Ridho.

Program sekolah gratis melalui Bosda dan pembangunan serta peningkatan layanan Rumah Sakit Umum Daerah menjadi perhatian khusus dari Gubernur jebolan Lemhannas ini. Alokasi anggaran untuk RSUD Abdul Muluk adalah yang terbesar dianggarakan oleh Pemprov Lampung dalam 10 tahun terakhir.

"Membangun manusia Indonesia yang seutuhnya itu lebih penting dari sekedar membangun infrastruktur. membangun itu baik, tapi harus terencana dan terkendali sehingga arahnya jelas. jangan sampai pembangunan malam mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya buatlah kebijakan sebaik mungkin, Buat kebijakan the best or nothing. Intinya Perencanaan adalah hal yang paling penting dalam menjalankan pemerintahan," kata Ridho kembali menegaskan.

Sementara itu menurut Kepala BPSDM Provinsi Lampung Ir. Fahrizal Darminto, M.A, Peserta Diklatpim kali ini diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari OPD Pemprov Lampung, Waykanan, Pesisir Barat, Pesawaran, Lamtim, dan Pringsewu. selain dibekali dengan berbagai materi kepemimpinan, inovasi dan lainnya, peserta juga melakukan perjalanan untuk belajar dari provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat