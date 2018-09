Jadwal Tanding Atlet Bulu Tangkis Indonesia di Japan Open 2018 Hari Ini 13 September

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal lengkap pertandingan atlet bulu tangkis Indonesia di Japan Open 2018. Laga seru atlet bulu tangkis Indonesia bisa disaksikan langsung melalu Live Streaming Japan Open 2018.

Jadwal tanding atlet bulu tangkis Indonesia di babak kedua Japan Open 2018, 13 September 2018 :

Tunggal Putra

Pukul 13.20 WIB - Anthony Sinisuka Ginting (INA) vs HS Prannoy (IND)

Tunggal Putri

Pukul 13.00 WIB - Lyanny Alessandra Mainaky (INA) vs Aya Ohori (JPN)

Pukul 15.00 WIB - Gregoria Mariska Tunjung (INA) vs Ratchanok Intanon (THA)

Ganda Putra

Pukul 09.20 WIB - Berry Angriawan/Hardianto (INA) vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (JPN)

Pukul 10.10 WIB - Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo(INA) vs Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso (INA)

Pukul 11.00 WIB - Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (INA) vs Lee Jhe-Huei/Lee Yang (TPE)

Pukul 13.50 WIB - Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (INA) vs Li Junhui/Liu Yuchen (CHN)

Ganda Putri

Pukul 15.00 WIB - Greysia Polii/Apriyani Rahayu (INA) vs Ayako Sakuramoto/Yukiko Takahata (JPN)

Ganda Campuran