Usai Dibujuk Setahun, Guns N Roses Mau Konser di Jakarta pada 8 November 2018 dengan Formasi Lengkap

Ilustrasi - Guns N Roses gelar tur reuni di Houston, AS, 5 Agustus 2016.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Guns N Roses akan menggelar konser di Jakarta pada 8 November 2018.

Guns N Roses bakal datang dengan formasi lengkap dalam konser bertajuk Not In This Lifetime Tour Jakarta.

Juru bicara promotor konser Guns N Roses "Not In This Lifetime Tour Jakarta", Adib Hidayat menegaskan, pertunjukan tersebut akan dilaksanakan sesuai rencana semula.

Bertempat di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Guns N Roses akan beraksi pada 8 November 2018 mendatang.

"Dari kemarin kan teman-teman menanyakan, konsernya Guns N Roses jadi nggak sih nih? Sampai saat ini dipastikan tetap berlangsung 8 November di GBK," kata Adib, saat ditemui di Hard Rock Cafe, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (13/9/2018).

Adib bercerita, pihaknya membutuhkan waktu satu tahun, guna membujuk band yang memopulerkan hit Sweet Child O Mine itu, untuk bertandang ke Indonesia.

"Cukup lama ya, hampir setahun dari mereka memutuskan tur ke Asia. Dari tahun lalu itu sudah mulai, tapi waktu itu, yang dapat giliran Singapura. Abis itu baru tahun ini, Indonesia, dan formasinya berbeda dari beberapa tahun lalu" tutur Adib.

"Semoga, ini menjadi salah satu konser yang bakal ditunggu karena kedatangan mereka beberapa tahun lalu kan cuma Axl nih," sambungnya.

Untuk menyemarakkan suasana menjelang kedatangan Guns N Roses, pihak promotor menggelar showcase tribute yang akan dimeriahkan beberapa musisi Tanah Air, yakni Iga Massardi (Barasuara), Kikan, Candil, Aria Baron, dan Stella Gareth.

"Harapannya sih, ini bisa membawa bridging menuju 8 November nanti supaya gaung berasa bahwa Guns N Roses akan tampil berjam-jam, kalau lihat dari konser sebelumnya lebih dari tiga jam ya," imbuhnya.

Unusual Entertainment & TEM, promotor dari Guns N Roses "Not In This Lifetime" Tour Jakarta 2018, mengumumkan bahwa pertunjukan band rock legendaris yang terjadwal pada 8 November 2018, akan diadakan di stadion ikonik Gelora Bung Karno (GBK).

Setelah Indonesia, Guns N Roses akan melanjutkan tur mereka ke Filipina, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, dan Abu Dhabi dari 11 hingga 25 November.

Grup band yang beranggotakan Axl Rose (vokal), Bumblefoot (gitar), DJ Ashba (gitar), Richard Fortus (gitar rhythm), Tommy Stinson (bass), Frank Ferrer (drum), Dizzy Reed (keyboard), Chris Pitman (keyboards, programming) itu pernah menggelar konser di MEIS Ancol, Jakarta Utara, pada 2012 lalu.

