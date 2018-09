Jadwal Siaran Langsung Liga Spanyol Pekan Ini, Masihkah Barcelona dan Real Madrid Sempurna?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Setelah jeda internasional, La Liga Spanyol kembali bergulir akhir pekan ini.

Dua tim pemuncak klasemen, Barcelona dan Real Madrid, sejauh ini masih sempurna.

Dari tiga pekan berlalu, semuanya berakhir dengan tiga poin.

Tampaknya, kesempurnaan dua rival abadi tersebut bakal berlanjut.

Barcelona akan tandang ke markas Real Sociedad, Sabtu (15/9/2018).

Sementara Real Madrid juga bermain di kandang Athletic Bilbao, Minggu (16/9/2018).

Melihat materi pemain, tentu tak sulit bagi El Barca dan El Real meraih kemenangan.

Berikut jadwal siaran langsung Liga Spanyol pekan ini:

Sabtu, 15 September 2018

Huesca vs Rayo Vallecano (beIN Sports 2 pukul 01.55 WIB)

Atletico Madrid vs Eibar (beIN Sports 2 pukul 17.55 WIB)

Real Sociedad vs Barcelona (SCTV & beIN Sports 2 pukul 21.10 WIB)

Valencia vs Real Betis (beIN Sports 2 pukul 23.25 WIB)