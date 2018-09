Kisah Cintanya dengan Reino Barack Kandas, Luna Maya Kabur ke New York

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Belakangan publik tengah dihebohkan dengan kabar kandasnya hubungan Luna Maya dan Reino Barack.

Kabar tersebut pertama kali mencuat setelah Luna mengunggah sebuah pesan perpisahan untuk Reino.

Baca: Belum Juga Kenakan Hijab Pasca Haji, Ini Alasan Nia Ramadhani

Melalui akun Instagramnya, Luna mengunggah foto-foto mesra dengan Reino yang diberi sebuah pesan penuh kesedihan.

Ia juga meminta maaf pada Reino dan mendoakan agar mantan kekasihnya tersebut selalu bahagia selalu.

Baca: SKB Keluar, 2.357 PNS Koruptor Dipastikan Segera Dipecat, Paling Lambat Desember 2018

"It’s been an amazing and best 5 years of relationship, sorry for everything wrong I’ve done, and thank you for your wonderful support, it’s always a blessing to have you in my life, and sincerely I wish you happiness and peace”" tulis Luna.

Tentu unggahan Luna tersebut membuat banyak orang bertanya-tanya.

Pasalnya banyak pula sahabat-sahabat Luna Maya yang memberikan semangat pada Luna.

Tentu bukan hal yang mudah bagi Luna untuk mengubur semua kenangan bersama dengan Reino.

Apalagi keduanya telah menjalin hubungan selama lima tahun lamanya.