Live Streaming Watford Vs MU Tonton Lewat HP Pukul 23.30 WIB - Mou: Saya dalam Keadaan Gelap

Ilustrasi - Gelandang Manchester United, Paul Pogba (kanan), bersalaman dengan pelatih Jose Mourinho seusai laga Liga Inggris kontra Tottenham Hotspur di Stadion Old Trafford, Manchester pada 27 Agustus 2018.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Live Streaming Watford Vs MU dapat disaksikan melalui ponsel.

MAXStream, video portal milik Telkomsel, menawarkan layanan live streaming liga-liga besar, yang bekerja sama dengan beIN Sports.

Ada sejumlah pertandingan di beIN Sports, yang bisa diakses langsung menggunakan ponsel.

Satu di antaranya adalah Live Streaming Watford Vs MU.

Laga antara Watford Vs Manchester United (MU) akan berlangsung pada Sabtu, 15 September 2018 pukul 23.30 WIB.

Jelang laga Watford Vs Man United, isu kepergian Paul Pogba semakin berembus kencang.

Dilansir Kompas.com, Pelatih Manchester United, Jose Mourinho, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Paul Pogba tidak pernah meminta untuk meninggalkan timnya.

Jose Mourinho mengatakan, tidak ada alasan yang bisa dipercaya bahwa Paul Pogba ingin meninggalkan Manchester United.

"Jika saya melihat Mino Raiola (agen Paul Pogba) di layar mengatakan bahwa pemain ingin pergi, dan dia membuka jalan untuknya pergi, maka saya akan memercayainya," kata Mourinho dilansir Four Four Two, Sabtu (15/9/2018).