Pemkab Way Kanan selenggarakan Acara Hari Bersih Se-Dunia serentak di 227 Kelurahan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID WAY KANAN - Pemkab way kanan melakukan Kegiatan bersih-bersih sedunia diadakan secara serentak pada tanggal 15 September 2019 dikuti ratusan ribu masyrakat di 14 kecamatan dan 227 kelurahan/kampung .

Acara dipusatkan di Kecamatan Baradatu dipimpin langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan dan dihadiri Forkopinda , Ketua dan Wakil Ketua DPRD Way Kanan. Sekda , seluruh Satker yang ada di Way Kanan.

Bupati Way Kanan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh komponen masyrakat yang ada di Bumi Ramik Ragom pada hari ini secara bersama membersihkan lingkungan masing-masing dan fasilitas umum yang ada di lingkungannya.

"Jadikan bersih-bersih lingkungan menjadi kegiatan rutin dalam keseharian . Semoga hal ini menjadi kebiasaan kita untuk hidup bersih." Ujar Adipati Surya.

Ceremonial bertempat di lapangan Sriwijaya dan selanjutnya dilakukan pembersihan pasar Inpres dan Pasar Induk serta kawasan masjid Agung Baradatu.

Satuan Kerja Perangkat Daerah juga diwajibkan untuk dapat melakukan aksi bersih-bersih di lingkungn kerja masing-masing dalam rangka Kegiatan serentak bersih-bersih sampah se-Dunia di kabupaten Way Kanan ini.

Bersih-bersih sedunia di Bumi Ramik Ragon dilakukan oleh Instansi pemerintah maupun Perusahaan swasta yang ada di way kanan. Palang Merah Indonesia bersama Palang Merah Remaja juga ikut dalam bersih-bersih sedunia serta Perusahaan swasta dan Ormas, OKP .

Adipati dalam kesempatan tersebut juga mengharapkan agar kedepannya Kabupaten Way Kanan menjadi lebih rapi dan bersih dari sampah serta terwujudnya kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang peduli akan sampah.(KM)