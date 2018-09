Polres Way Kanan Ajak Komunitas Motor Honda Tua Clasik Ikut Pungut Sampah Massal Sedunia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Polres Way Kanan turut berpartisipasi dalam kegiatan pungut sampah massal sedunia. Acara bertajuk World Cleanup Day (WCD) ini digelar pada Sabtu 15 September 2018.

"Kegiatan World Clean Up Day ini dilakukan serentak hampir di seluruh Kota Kabupaten dan juga di lebih dari 150 negara," kata Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi melalui Wakapolres Way Kanan Kompol Vicky Dzulkarnain.

Namun di saat bersamaan semua anggota Polres Way Kanan dan Komunitas sepeda motor honda tua clasik kalipapan (HTCX- PAN) Kabupaten Way Kanan, sebelum mulai melakukan aksi bersih-bersih, saat dilapangan Polres Way Kanan melakukan olahraga bersama senam dan futsal,” Kata Kompol Vicky.

Sementara itu, kegiatan bersih – bersih Polres Way Kanan bersama Komunitas motor HTCX-PAN sekitar 50 orang, tidak hanya dipusatkan di sekitar mako Polres Way Kanan bahkan peserta kegiatan bergerak menuju masjid AL Iman KM 8 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan untuk bersih-bersih.

Dalam rangka aksi bersih-bersih tersebut, sampah yang telah dipungut, dikumpulkan kemudian dipilah antara sampah organik dan non-organik.

Selain itu, sebelum sampah dibakar, sampah harus ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa banyak sampah yang diperoleh,” Ungkap Waka Polres Way Kanan.

Dengan Langkah Ini, semoga World Clean Up Day menjadi titik awal masyarakat lebih peduli kebersihan. Terutama, dalam pengeloaan sampah.

"Melalui kegiatan ini, pihaknya juga berharap dapat meningkatkan tali silahturahmi dan menjalin komunikasi, sekaligus lebih mendekatkan lagi antara masyarakat dan Polri," tukasnya