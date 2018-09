Selamat, Pinkan Mambo Melahirkan Anak Keenam, Ini Potret Menggemaskan Sang Jabang Bayi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lama tak terdengar kabarnya di dunia hiburan, ternyata penyanyi Pinkan Mambo telah melahirkan anak keenamnya awal September lalu.

Anak berjenis kelamin perempuan tersebut lahir pada tanggal 1 September 2018, dan diberi nama Queen Abby Wantania.

Kabar bahagia ini diunggah langsung oleh Pinkan Mambo melalui instagram pribadinya setelah 2 hari kelahiran putri cantiknya tersebut.

Baca: Daniel Mananta Ungkap Alasannya Tak Pernah Ekspose Istri dan Anaknya di Media

"Thank you Jesus for our beautiful and precious baby "Queen Abby Wantania" born September 1st, 2018.

Thanks to our amazing doctors who helped me deliver the baby Dr. Merry and our baby doctor, Dr. Hermawan @eka_hospital BSD.

Thanks for Pinkers utk doa-doa kalian.. I love

you all." tulis mantan rekan duet Maia Estianty dalam instagramnya.

Dengan hadirnya putri cantiknya tersebut ke dunia, Pinkan Mambo telah memiliki 6 orang anak.

Perempuan kelahiran 11 November 1980 ini telah menikah sebanyak 3 kali.

Pernikahan pertamanya dengan Mayzal Reza Troboni ia memiliki putra pertama bernama Muhammad Alfa Rezel di tahun 2005.

Anak keduanya bernama Michelle Ashley Reyza merupakan putri hasil pernikahan keduanya bersama Sandy Sanjaya, sayangnya rumah tangga mereka harus berakhir pada tahun 2009.