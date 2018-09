VIDEO - Tren Model Rambut Chinese Look Tetap Digemari Hingga Kini

Laporan Live Streaming Reporter Tribun Lampung Jelita Dini Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Tren model rambut memang susah ditebak. Siapa sangka model rambut chinese look yang pernah tren di tahun 1980-an, kembali menjadi tren.

Pertama kali tren itu muncul di Perancis pada tahun 2017. Lalu Indonesia mengikuti tren itu sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang.

Hair Stylish Lampung Bhastian Hendra mengatakan, model rambut chinese look sebenarnya bisa juga disebut sebagai glass hair. Model rambut chinese look memiliki pemotongan rata dengan gradasi 30 derajat.

Sehingga rambut terlihat mengembang dan tidak flat. Tahun ini kebanyakan yang menggunakan model rambut chinese look adalah wanita yang berambut pendek dan sedang.

"Model rambut chinese look dikatakan sebagai model rambut konvensional yang artinya tetap digemari meskipun modelnya tahun 1980-an. Bukti digemarinya itu banyaknya wanita yang menggunakan model rambut chinese look saat ini," kata Owner Intan Salon Wedding and Decoration itu.

Model rambut chinese look, lanjut Bhastian, cocok digunakan wanita yang memiliki bentuk wajah segiempat karena bisa menutupi rahang. Untuk bentuk wajah lonjong sebenarnya juga bisa menggunakannya. Hanya saja harus diberi poni.

Bhastian berpendapat, wanita yang menggunakan model rambut chinese look adalah wanita dengan usia 17-30 tahun.

Tapi kalau ada ibu-ibu yang ingin menggunakannya bisa saja. Hanya saja disarankan menggunakan model rambut chinese look yang panjangnya sampai diatas bahu saja, karena umumnya ibu-ibu suka dengan yang praktis.

"Jika ada wanita yang ingin mengecat rambut chinese looknya, cat rambut yang cocok adalah cat rambut dengan warna coklat kopi, moka, light brown, merah tembaga, dan merah kecoklatan. Semua warna itu sedang tren tahun ini," ujar Bhastian. (*)

