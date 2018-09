Way Kanan Jadi Kabupaten Terbaik dalam kegiatan World Cleanup Day

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID WAY KANAN - Pemkab Way Kanan selenggarakan Gerakan Aksi Bersih Sampah se-Dunia (World Cleanup Day) Regional Way Kanan (15/9/2018).

Way kanan (Istimewa)

Acara yang bertempat di Pasar Pagi Baradatu tersebut diikuti oleh : Forkompimda Way Kanan, Komandan Skuadron 12 Serbu Puspenerbat Gatot Subroto, Kakanwil ATR/BPN Way Kanan, Kepala BPS Way Kanan,Kepala Pengadilan Agama Blambangan Umpu,Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Way Kanan, Kalapas Blambangan Umpu.

Selain itu acara juga turut menggundang Kepala BNN Kabupaten Way Kanan,Sekda, Staf Ahli Bupati, Para Asisten, Sekretaris DPRD, Inspektur Kabupaten, Kepala Badan, Dinas, Kantor, dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kab. Way Kanan, Ketua KPUD Kabupaten Way Kanan, Ketua Parpol se-Kabupaten Way Kanan, Pimpinan BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta se-Kabupaten Way Kanan.

Ketua TP PKK Kabupaten Way Kanan, Ketua DWP Darma Wanita Kabupaten Way Kanan, Ketua GOW Kabupaten Way Kanan, Ketua Persit KCK Kabupaten Way Kanan, Ketua Bhayangkari Polres Way Kanan juga turut mengadiri acara yang dibuka langsung oleh Bupati Way Kanan tersebut.

Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya menyampaikan bahwa aksi bersih sampah se-dunia ini merupakan sebuah gerakan atau aksi bersih sampah serentak yang dilaksanakan di 150 Negara dengan melibatkan 5% populasi penduduk di dunia atau sekitar 350 juta penduduk dunia atau 13 juta penduduk Indonesia dan 1 juta penduduk Lampung, serta Kabupaten Way Kanan mampu berkonstribusi melibatkan masyarakatya 400 ribu orang yang tersebar secara massive di 14 kecamatan dan 227 kampung/kelurahan se-Kabupaten Way Kanan.

Adipati menyampaikan bahwa lingkungan merupakan tempat untuk menggantungkan hidup bagi kita semua yang ada di bumi ini. Oleh karena itu semua masyarakat harus memberikan yang baik kepada lingkungan agar lingkungan pun memberikan yang terbaik atau lebih tepatnya agar lingkungan tidak memberikan bencana. Salah satu caranya adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan.

Banyak sekali yang dapat kita lakukan sehari-hari untuk meringankan beban bumi dalam hal kebersihan dan meningkatkan kualitas hidup. Salah satu contohnya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Melalui Gerakan Aksi Bersih Sampah pada hari ini, adalah merupakan upaya kita untuk meningkatkan peran masyarakat menjadi grada terdepan dalam pengelolaan sampah.

Bupati dalam kesempatan tersebut menjelaskan inovasi penerapan prinsio 4p untuk keberhasilan dalam mengelola sampah sehingga berdampak ekonomis.

Pertama adalah Replace (mengganti), gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang tahan lama.

Kedua adalah Reduce (mengurangi), mengurangi sampah dengan cara membawa tas kain sendiri saat berbelanja untuk menghindari penggunaan tas plastik dan tas kertas.