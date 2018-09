Inilah Tempat Wisata Unik di Amerika, Setiap Harinya Hanya Boleh Dikunjungi 10 Wisatawan Saja

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ada yang unik dari tempat wisata The Wave karena hanya boleh dikunjungi 10 orang setiap harinya.

Hal ini dikarenakan struktur bangunannya yang mudah rapuh.

The Wave merupakan tempat wisata alam yang terletak di Coyote Buttes North, Arizona, Amerika Serikat.

Dikutip TribunWow.com dari TheWave.info pada Senin (17/9/2018), The Wave merupakan bangunan batu pasir yang terletak di lereng Coyote Buttes di dataran tinggi Colorado yang hanya dapat dikunjungi sepuluh orang setiap harinya.

The Wave sangat terkenal di kalangan fotografer karena memiliki bentuk yang indah dengan banyak gelombang yang sulit dicapai, sehingga membuat wisatawan harus rela mendaki, dan berjalan dengan cukup jauh.

Untuk mencapai The Wave harus dilakukan pendakian sekitar 5km dari tempat parkir terdekat, dengan tanjakan hingga ketinggian 110 meter.

Karena bangunannya yang rapuh dan harus dilindungi, untuk mencapai The Wave diperlukan ijin terlebih dahulu.

Semua ijin diberikan melalui undian dengan memberikan sepuluh ijin setiap harinya.

Hindari berkunjung ke The Wave pada bulan April, Mei, September, Oktober karena ada lebih dari 150 orang yang mengajukan permohonan, padahal hanya 10 orang yang diijinkan.

Bulan yang memungkinkan untuk pergi ke The Wave adalah bulan Desember-Februari, karena pada bulan itu hanya sedikit wisatawan yang mengajukan permohonan untuk pergi ke The Wave.

Untuk sampai ke The Wave diperlukan pemandu khusus agar tidak hilang saat perjalanan karena medan dan sinyal yang cukup sulit.

Keindahan The Wave dapat ditemukan saat senja, karena pada saat senja warna dari The Wave akan terlihat lebih cerah.

Di The Wave terdapat juga gelombang-gelombang indah yang biasa disebut dengan Second Wave, dan gelombang-gelombang kecil seperti The Alcove, Top Rock Arch, Melody Arch and Groto, Sand Cove, dan Boneyard.

Gelombang-gelombang tersebut paling baik difoto saat pagi hingga sore hari untuk meminimalkan bayangan.

Dikutip dari TheWaveaz.com, untuk mencapai area The Wave dapat melewati pintu masuk utama, dan yang paling umum digunakan walaupun cukup sulit dijangkau.

Untuk sampai di The Wave dengan lebih mudah, ada akses bernama Wire Pass yang menawarkan akses pendaki yang lebih berpengalaman ke area The Wave. (TribunWow.com/Mutmainah Rahmastuti)

