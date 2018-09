GFRIEND tampil dalam Music Bank in Jakarta di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017) malam.(Dok SMN Entertainment)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Mau Nonton GFriend dan CLC di Indonesia? Mereka Akan Tampil di K City Camp 2018 Jakarta.

GFriend dan CLC atau (Crystal Clear) akan menyapa penggemar mereka di Indonesia pada 28 November 2018.

Dua Girlband asal Korea Selatan ini akan menghadiri Meet & Greet dan Special Stage di Istora Senayan Jakarta.

Acara tersebut merupakan rangkaian dari “ K City Camp 2018” yang diselenggarakan oleh Citilive Event.

GFriend beranggotakan Sowon, Yerin, Eunha, Yuju,dan Umji terbentuk pada 2015 lalu di bawah naungan manajemen artis Source Music.

Mini album dan single lagu berjudul "Season of Glass" sebagai debut mereka membuat GFriend mendapat penghargaan sebagai Best New Female Artist 2015 dari Melon Music Awards.

Nama GFriend menjadi semakin populer di Korea dan negara Asia lainnya ketika mereka merilis mini album ke-6 yang berjudul Time for the Moon Nite yang berhasil terjual lebih dari 76,000 keping di Korea.

Album tersebut juga masuk peringkat album 10 besar di tangga lagu Billboard World Album Chart.

"Bagi penggemar GFriend di Indonesia bersiaplah, GFriend akan singgah di Jakarta dan membawakan lagu hits mereka di Istora Senayan pada 28 November 2018," demikian bunyi keterangan tertulis dari Citilive Event yang diterima Kompas.com, Senin (17/9/2018).

Sementara CLC atau (Crystal Clear) dibentuk oleh agensi CUBE Entertainment pada 2015 lalu dan beranggotakan Seunghee, Yujin, Seungyeon, Sorn,Yeeun, Elkie dan Eunbin.

Hingga kini, CLC telah merilis tujuh mini album dan dua mini album berbahasa Jepang.

Pada Januari 2017 silam, CLC merilis mini album kelima berjudul Crystyle. Di situ mereka tampil dengan gaya baru, lebih berkharisma dengan konsep hip hop dan perpaduan EDM dan trap musik.

Album tersebut pun meraih peringkat ke-6 di tangga lagu album Billboard’s Album World chart, Harga tiketnya berkisar Rp 850 ribu hingga Rp 1,6 juta dan dapat diperoleh melalui official ticketing partner www.tiket.com.