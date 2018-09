Pemkab Way Kanan dan BI Anisiasi Kegiatan Bantuan Teknis Pelatihan Budidaya Kopi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID WAY KANAN - Pemkab Way Kanan Bersama Bank Indonesia Lakukan Kegiatan Bantuan Teknis Pelatihan Budidaya Kopi (Good Agriculture Practice). Hadir dalam kegiatan tersebut yakni Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan, serta Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (17/9/2018).

Tamu undangan yang turut hadir adalah Camat Banjit Kabupaten Way Kanan, Kepala UPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kecamatan Banjit, Kasui dan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan, dan Kepala Kampung Juku Batu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

Peserta bantuan teknis budidaya kopi ini merupakan masyarakay yang berasal dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Banjit, Kasui dan Rebang Tangkas. Turut mengisi acara tersebut Narasumber/Pengajar Bantuan Teknis Pelatihan Budidaya Kopi.

Provinsi Lampung adalah penghasil kopi robusta terbesar di Indonesia, dengan luas areal seluas 161.532 ha, dan produksi sebesar 144.516 ton, serta produktivitas 1.004 kg/ha (Statistik Perkebunan Lampung, Tahun 2012).

Dalam sambutannya, Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya yang diwakili oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan, Bani Aras menyampaikan bahwa di Provinsi Lampung terdapat tiga Kabupaten yang memiliki ciri khas daerah terkait perkebunan kopi yaitu Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Tanggamus.

"Hal ini diperkuat juga dengan Serifikat yang diperoleh Kabupaten Way Kanan dari Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Jakarta terkait Indikasi Geografis dengan nama Kopi Robusta Lampung sesuai Nomor 000000026 tanggal pendaftaran 13 Mei 2014. " Ungkap Bani.

Bani menjelaskan bahwa tanaman Kopi yang ada di kabupaten Way Kanan apabila kita tanam di tempat lain, tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal dan tidak dapat berkembang dengan baik, hal ini disebabkan karena kondisi iklim dan kondisi geografis yang dimiliki daerah tersebut tidak sesuai.

"Areal produksi kopi robusta terbesar di Kabupaten Way Kanan terletak di 11 Kecamatan. Luas pertanaman kopi Way Kanan 19.690 Ha dengan produksi 7.589 ton/tahun. Melihat luasnya areal penanaman dan produksi kopi yang dihasilkan maka kopi dapat dijadikan menjadi komoditas utama dan penting untuk dikembangkan. Kopi juga sangat menjanjikan untuk dikembangkan karena selain memiliki pasaran, tanaman kopi juga merupakan tanaman jangka panjang yang dapat meningkatkan pendapatan petani kopi" Ungkapnya

Lebih lanjut Bani menyampaikan beberapa peluang untuk pengembangan perkopian Kabupaten Way Kanan diantaranya: Pertama, permintaan produk-produk kopi masih sangat tinggi, terutama di pasar domestik dengan penduduk yang melebihi 200 juta jiwa merupakan pasar potensial.

Kedua, peluang ekspor terbuka terutama bagi negara-negara pengimpor wilayah non tradisional seperti Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Eropa Timur. Ketiga, kelimpahan sumberdaya alam dan letak geografis di wilayah tropis merupakan potensi besar bagi pengembangan agribisnis kopi.