Reino Barack Ternyata Sudah Lama Putus dari Luna Maya, Penyebabnya Terungkap

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar putusnya hubungan Luna Maya dan Reino Barack memang masih jadi perbincangan.

Apalagi keduanya telah berpacaran selama lima tahun.

Tentunya kabar ini sangat mengejutkan publik.

Kabar putusnya hubungan mereka mulai mencuat setelah Luna Maya mengunggah kemesraan mereka di akun Instagram.

Wanita 35 tahun tersebut tiba-tiba meminta maaf kepada Reino Barack.

Bahkan Luna Maya juga berterima kasih kepada Reino atas perjalanan cinta yang telah dilaluinya selama lima tahun.

Tak hanya itu, Luna juga mendoakan agar kekasihya tersebut selalu bahagia di masa depan.

"It’s been an amazing and best 5 years of relationship, sorry for everything wrong I’ve done, and thank you for your wonderful support, it’s always a blessing to have you in my life, and sincerely I wish you happiness and peace," tulis Luna Maya.

Kabar putusnya hubungan mereka juga telah dikonfirmasi dari Reino Barack.

Hal ini seperti yang dilansir TribunStyle.com dari akun YouTube Seleb Media TV.

Pria 34 tahun ini membenarkan jika dirinya telah putus dari mantan kekasih Ariel Noah tersebut.