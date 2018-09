Wow, 3 Hari Jelang Konser Syahrini, Seluruh Tiket Pertunjukannya Sudah Sold Out Terjual!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Syahrini bakal menggelar konser bertajuk "10 Tahun Jambul Khatulistiwa, Journey of Princess Syahrini", pada Kamis 20 September 2018, di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan.

Konser tersebut digelar untuk merayakan 10 tahun dirinya berkarier di dunia musik Tanah Air.

Tiga hari menjelang konser tunggalnya tersebut, Syahrini mengumumkan bahwa semua tiket telah habis terjual.

Hal itu ia ungkapkan lewat Instagram pribadinya, @princessyahrini, Senin 17 September 2018 sore.

Dalam unggahan terbarunya tersebut, tampak Syahrini memasuki sebuah ruangan yang nantinya menjadi tempat diselenggarakannya konser Syahrini.

Pelantun lagu 'Sesuatu' itu mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembeli tiket.

Ia pun menanti kehadiran para penggemarnya dalam konser tunggalnya yang segera digelar itu.

Menurutnya, konser yang akan digelar tiga hari lagi itu bukan sekedar konser biasa, namun merupakan pertunjukan musik, seni, dan tawa.

"Alhamdulilah Dan Trimakasih Banyak Incesss Ucapkan

Untuk Pemirsaahhh,

Bahwa Semua Ticket Di Semua Kelas Sudah SOLD OUT !



Dan Hari Ini,3 Hari Lagieh Menuju Konser SHIOWWW

“ 10 TAHUN JAMBUL KHATULISTIWA “

“ JOURNEY OF SYAHRINI “



Sampai Berjumpa Manjaahhh 20 September 2018 Di,

Ciputra Art Prener Jakarta Indonesia !



Ini Bukan Hanya Sekedar Konser SHIOWWW Biasa,

Ini Adalah Pertunjukan Musik,Seni Dan Tawa,

Se You There !,"tulis Syahrini pada keterangan video yang diunggahnya.

Diberitakan sebelumnya, harga tiket konser Syahrini sempat menjadi perbincangan publik.

Di mana harga tiket yang ditawarkan terbilang cukup mahal.