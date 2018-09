Bupati Way Kanan Sahkan Rancanagn Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018

Raden Adipati Surya saat Memberikan sambutan pada acara Pengesahan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018 pada Selasa (18/9/2018) bertempat di Ruang Rapat Utama DPRD Way Kanan.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID WAY KANAN - Pemerintah kabupaten Way Kanan melakukan Pengesahan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018 pada Selasa (18/9/2018) bertempat di Ruang Rapat Utama DPRD Way Kanan.

Acara ini dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Wakil Bupati Way Kanan;Anggota Forkopimda, Sekda, Para Staf Ahli, Para Asisten, Inspektur, Sekretaris Dewan, Para Kepala Badan, Para Kepala Dinas, Para Kepala Kantor, Para Kepala Bagian.

Bupati way kanan Raden Adipati Surya

Selain itu turut hadir pula para Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan,Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Way Kanan;Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Way Kanan; Para Pimpinan Orsospol, Para Organisasi Wanita, para Sesepuh, Para Tokoh Masyarakat, Para Tokoh Agama, Para Tokoh Adat, Para Tokoh Pemuda, Para Akademisi, Para Organisasi Profesi, Para LSM, serta Insan Pers.

Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya dalam sambutannya menyampaikan bahwa proses penyusunan perubahan APBD Tahun 2018 telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

"Penyusunan APBN ini juga telah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018." Ungkap Raden.

Raden menyampaikan setelah ditandatangani Nota Persetujuan Pengesahan Perubahan APBD Tahun 2018 ini, kemudian akan dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi sebagai menyelaraskan dan mensinergikan antara pembangunan yang dianggarkan dalam APBD Way Kanan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

"Dengan ditandatanganinya Nota Persetujuan Pengesahan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya karena kerjasama yang dijalin ini akan memberikan dampak yang cukup besar bagi perkembangan pembangunan di Kabupaten Way Kanan." Pungkasnya

Beliau juga mengingatkan kepada seluruh Kepala SKPD yang bertindak sebagai pengelola penerimaan daerah agar dapat mengupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi seluruh sumber-sumber pendapatan, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

"Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, khususnya dalam pengeluaran anggaran belanja, kiranya selalu berpedoman kepada prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta ketentuan dan peraturan yang berlaku." Ungkap Raden

Beliau juga menegaskan bahwa anggaran yang disiapkan dalam perubahan APBD adalah anggaran maksimal, oleh karenanya dalam pelaksanaan belanja hendaknya mengedepankan kedisiplinan kita semua terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.