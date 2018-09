Tiga Unit Sarana Olahraga Desa Bantuan Kemenpora tahun 2017 diresmikan Pemkab Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID WAY KANAN - Sarana olahraga desa bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun anggaran 2017 telah diresmikan oleh Pemkab Way Kanan pada Selasa (18/09/2018).

Way kanan (Istimewa)

Persesmian tersebut dilakukan oleh Bupati Way kanan Raden Adipati Surya yang diwakili oleh Asisten I Pemkab setempat Abu Kori dan bertempat di Kampung Rembang Jaya Kecamatan Blambangan Umpu.

Bupati Way kanan melalui Asisten I Abukori dalam sambutannya menjelaskan bahwa bantuan ini sangat berarti bagi Way Kanan dalam rangka mencari bibit pemain sepakbola atau futsal yang akan membawa harum nama daerah Kabupaten Way kanan.

Beliau mengharapkan agar sarana yang sudah dibangun ini dapat dipelihara dengan baik. Pemeliharanya yang sulit, dapat disiasati bagi kepala desa agar menganggarkan dana pemeliharan melalui dana desa." Kata Abu kori.

Abukori mengingatkan agar masalah serifikat lapangan dapat segera diurus apabali memang belum ada serifikat, sehingga tidak timbul permasalahan kepemilikan.

"Banyak bangunan di Way kanan yang sudah lama dibangun akhirnya digugat sebagai milik pribadi karena persoalan surat-menyuratnya yang dilalaikan." Ujar Abukori.

"Tiga lapangan yang dibangun Kemenpora tahun lalu adalah bagian dari program 1.000 lapangan desa tahun anggaran 2016/2017. Alhamdullilah Lampung dapat 54 paket dan 3 diantaranya dibangun di Kabupaten Way kanan." Ungkap Edy.

Edy juga mengharapkan agar apapun sarana prasarana yang disampaikan dan dibangun Pusat kepada masyarakat didaerah bisa bermanfaat bagi masyarakat, sehingga akan tumbuh bibit atlet yang tangguh dan Profesional.

Selain itu Kepala Dinas Pemuda olahraga dan Pariwisata Way Kanan Harun Annosa dalam laporananya mengatakan bahwa pada tahun 2017 lalu Way Kanan mendapat jatah 3 paket sarana olahraga dari kemenpora yakni

Kampung Rambang Jaya mendapat bantuan sarana berupa lapangan lapangan futsal. Sementara Kampung Bratayuda dan kampung Way Tuba mendapat alokasi sarana tribun lapangan bola kaki.

Semoga pada tahun 2018, paket sejenis ini tetap ada sehingga kabupaten Way kanan bisa kembali menjadi prioritas penerima bantuan. Kika tahun lalu kita dapat 3 mudah midahan kedepan Way Kanan bisa dapat 5 atau 8 paket." Pungkas Harun.