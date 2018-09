Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID WAY KANAN - Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Measles Rubella (MR) Kabupaten Way Kanan telah dilaksanakan pada Selasa (18/9/3018) yang bertempat di Aula PKK Kabupaten Way Kanan.

Acara ini turut dihadiri oleh UNICEF Provinsi Lampung Titi Sari Renowati dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang diwakili oleh Kasie surveilan dan imunisasi Yeni Ibrahim.S.Kep, unsur penegak hukum,SKPD Terkait, Kantor kementerian Agama, MUI, Ormas Islam NU dan Muhammadiyah, unsur pendidikan madrasyah dan Pondok pesantren, Unsur Media dan pelaksana imunisasi Dokter dan Kepala Puskesmas Way Kanan.

Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya memeberikan sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten, Saipul. Beliau menyampaikan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai eliminasi penyakit campak dan pengendalian penyakit rubella atau kecacatan yang disebabkan oleh infeksi rubella saat kehamilan (Congenital Rubella Syndrome) pada tahun 2020.

"Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mempercepat pencapaian tujuan tersebut adalah dengan melaksanakan kampanye imunisasi massal dan introduksi imunisasi Campak/Measles dan Rubella (MR), dengan tujuan untuk memutus transmisi penularan virus campak dan rubella yang ada di masyarakat." Ungkapnya.

Bupati menghimbau dan mengajak Dinas/Lembaga terkait beserta seluruh perangkatnya, Organisasi Masyarakat, terutama ormas – ormas Islam dan lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi menyukseskan imunisasi massal MR di Kabupaten Way Kanan.

Cakupan berdasarkan data PUSDATIN yaitu 120.329 anak. Sedangkan cakupan berdasarkan data sasaran Kabupaten yaitu 124.238 anak. Adapun target cakupan kampanye MR minimal 95 % anak terimunisasi. Berdasarkan hasil pencapaian kampanye MR, jumlah sasaran yang telah diimunisasi se- Kabupaten Way Kanan sebanyak 83.268 anak, 70,4 %, sampai dengan tanggal 17 September 2018 kemarin.

Masalah yang ditemui, adalah masih terdapat penolakan dari warga masyarakat diberbagai tempat terutama pada tempat–tempat institusi pendidikan baik pendidikan umum maupun madrasyah–madrasyah dan pondok pesantren.

Saipul menyampaikan bahwa meskipun Meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sudah menyatakan setiap anak harus diimunisasi untuk mewujudkan generasi yang sehat dan baik dan hukumnya mubah, namun ada beberapa orang tua yang belum bisa menerima karena vaksin belum bersertifikasi halal.

"Isu/ berita hoak KIPI (Kejadian Ikutan Paska Imunisasi) yang beredar di media sosial (Medsos) seperti Bayi Meninggal paska Imunisasi, harus kita luruskan aga bahwa tidak ada program pemerintah yang ingin mencelakakan rakyatnya." Ungkapnya

Menanggapi penolakan dari sebagian masyarakat Buoati menghimbau agar semua elemen harus bekerja sama terutama dinas instansi terkait organisasi masyarakat serta Ormas Islam untuk memberikan pemahaman pengertian kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya Imunisasi MR dan yang terlebih penting lagi menindak lanjuti fatwa MUI (Majlis Ulama Indonesia) tentang bolehnya pemberian imunisasi MR tersebut.

Program pembangunan kesehatan di Indonesia telah menyusun beberapa strategi, sasaran dan target yang juga dicantumkan dalam rencana pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) terutama dalam rangka penurunan angka kematian anak. Campak dan Rubella adalah penyakit yang sangat berbahaya yang dapat menyebabkan komplikasi yang serius, bahkan bisa berujung kematian.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengharapkan dukungan lintas Program dan Sektoral, peran organisasi masyarakat terutama ormas islam dan masyarakat serta dedikasi petugas kesehatan untuk menyukseskan pemberian Imunisasi Campak dan Rubella sehingga sekurang-kurangnya 95% bayi dan anak balita mendapatkan imunisasi tambahan campak dan rubella terutama pada kelompok rentan usia 9 bulan hingga usia kurang dari 15 tahun.

Acara dilanjutkan dengan komitmen bersama antara pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Lintas sektoral terkait dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten ini untuk kesuksesan Imunisasi MR Di bumi Ramik Ragom.