Liga Champions, Real Madrid vs AS Roma, Pembuktian Tanpa Cristiano Ronaldo

Real Madrid vs AS Roma

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Real Madrid bersua AS Roma pada laga perdana Grup G Liga Champions, di Santiago Bernabeu, Rabu (19/9/2018). Laga ini pun akan menjadi pembuktikan El Real di Liga Champions.

Dalam tiga musim terakhir, Real Madrid berhasil menjuarai turnamen elite antarklub Eropa tersebut. Prestasi yang diukir Los Blancos tak lepas dari peran dan kontribusi Ronaldo di lini depan.

Pertandingan ini merupakan laga pertama Real Madrid tanpa Cristiano Ronaldo dan bersama pelatih baru Julen Lopetegui di ajang resmi Liga Champions.

Catatan pertemuan Real Madrid menjamu AS Roma di panggung UEFA adalah 6 kemenangan, sekali seri, dan menelan 3 kekalahan.

Di Liga Champions musim 2015-2016, Real Madrid menekuk AS Roma dengan skor 2-0 dalam laga home and away.

Roma, yang musim lalu sukses mencapai babak semifinal Liga Champions usai menampilkan aksi comeback spektakuler melawan Barcelona, bukan lawan asing bagi Madrid. Dua tim ini sudah sepuluh kali berjumpa di Eropa.

Roma tak bisa menghindari status underdog untuk lawatan ke Bernabeu ini.

Bagaimana peluang AS Roma kali ini?

Berikut prediksi dan susunan pemain laga panas Real Madrid kontra AS Roma.

Real Madrid vs AS Roma (GrafisTribunlampung/Dodi)

