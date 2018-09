ONE Championship-Telkomsel Jalin Kemitraan Strategis Sebagai Mitra Konten 

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Platform media olahraga terbesar di Asia, ONE Championship (ONE), mengumumkan kemitraan strategisnya dengan Telkomsel, operator seluler terbesar di Indonesia dengan lebih dari 178 juta pelanggan.

Melalui kemitraan strategis ini, Telkomsel dan ONE Championship akan berkolaborasi dalam beberapa program yang bertujuan untuk menghadirkan pertunjukan seni bela diri otentik yang paling menarik dan unik kepada jutaan penggemar olahraga ini di seluruh Asia, terutama di Indonesia.

Chief Financial Officer ONE Championship, Teh Hua Fung mengatakan, kemitraan ini bertujuan untuk dapat memanfaatkan basis pengguna layanan ONE Championship dan Telkomsel untuk mempromosikan seni bela diri otentik di Asia, terutama di Indonesia dimana ONE Championship memiliki penggemar yang sangat antusias.

"Kemitraan dengan Telkomsel merupakan sebuah bentuk usaha untuk menghadirkan seni bela diri bagi 4 miliar orang di Asia, terutama di Indonesia dimana kami telah menghadakan siaran langsung sejak awal promosi dilakukan," jelasnya dalam rilis, Rabu (19/9).

Sementara itu, Direktur Marketing Telkomsel, Alistair Johnson mengatakan, pihaknya sangat antusias untuk dapat berkolaborasi dengan ONE Championship, dan menghadirkan bela diri, sebagai konten hiburan digital baru bagi kepada pelanggan Telkomsel.

"Indonesia memiliki sejarah panjang seni bela diri dalam budayanya, seperti misalnya Pencak Silat. Melalui kolaborasi ini kami berharap dapat meningkatkan profil dan nilai-nilai sejati dari komunitas seni bela diri di Indonesia," ujar dia.

Alistair menambahkan, dengan ONE Championship sebagai tambahan mitra penyedia konten video digital Telkomsel, Telkomsel berharap dapat memberikan pengalaman sebagai tambahan dari mitra video digital Telkomsel.

Telkomsel berharap dapat menghadirkan pengalaman gaya hidup digital yang semakin berkualitas bagi pelanggannya.

Melalui kemitraan ini, ONE Championship akan hadir dalam aplikasi digital online streaming Telkomsel, yaitu MAXstream, sebagai sebuah saluran yang khusus menghadirkan acara siaran langsung seni bela diri dengan menggunakan paket VideoMAX.

MAXstream sendiri adalah one stop video portal Telkomsel yang menghadirkan ribuan konten video premium seperti film, acara TV, kartun, dan siaran langsung olahraga dari HOOQ, VIU, CATCHPLAY, Nickelodeon Play, TRIBE, beIN Sports, termasuk ONE Championship, serta berbagai penawaran paket VideoMAX yang menarik.

MAXstream juga menawarkan 22 saluran TV langsung, baik lokal maupun internasional. Aplikasi MAXstream tersedia untuk diunduh di platform Android OS dan iOS.

Pengguna MAXstream sudah dapat mulai menyaksikan konten siaran langsung ONE Championship pada tanggal 22 September 2018, yaitu ONE: CONQUEST OF HEROES yang disiarkan langsung dari Jakarta Convention Center.

Pada partai utama acara ini, juara ONE Strawweight World Champion Yoshitaka “Nobita” Naito dari Jepang akan mempertahankan gelarnya melawan Joshua “The Passion” Pacio dari Filipina. (ana/*)