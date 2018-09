Gandeng Tiga Negara, UBL Gelar Konferensi Internasional 1st ICEBFG 2018

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID Bandar Lampung - Universitas Bandar Lampung (UBL) melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) bekerja sama dengan HTEI University of the Peloponnese – Yunani, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Ukraina dan University of Lodz, Polandia selenggarakan kegiatan The First International Conference on Economics, Business, Finance and Governance (1st ICEBFG) 2018.

Konferensi internasional yang mengangkat tema Economy, Business Sustainability, Finance and Good Governance In Disruptive Era ini dilaksanakan di Gedung Auditorium Kampus Dra. Hj. Sri Hayati Barusman Pascasarjana UBL, Kamis (20/09/2018).

Dalam laporannya Dekan FEB UBL Dr. Andala Rama Putra Barusman, SE, MA.Ec, yang didapuk menjadi Head of Organizing Committee 1st ICEBFG 2018 mengatakan kegiatan ini pertama kalinya digelar di Lampung.

“1st ICEBFG 2018 yang membahas bidang ekonomi, bisnis, keuangan dan pemerintahan merupakan konferensi internasional yang pertama kali digelar dan merupakan kehormatan bagi FEB UBL menjadi tuan rumah kegiatan ini.

Tiga nara sumber internasional yaitu Profesor Papakonstantinidis Leonidas dari HTEI University of the Peloponnese, Yunani, Profesor Olena Voronkova dari University of the State Fiscal Service of Ukraine, Ukraina dan Asisten Profesor Edyta Gharibi, Ph.D dari Polandia menjadi pembicara utama kegiatan ini,” terang Andala.

Rektor UBL, Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman dalam sambutan pembukaan kegiatan 1st ICEBFG 2018 mengucapkan apresiasinya atas penyelenggaran kegiatan ini.

“Saya mengucapkan apresiasi kepada FEB UBL atas terselenggaranya kegiatan ini dan selamat datang kepada seluruh tamu yang hadir terutama dari luar negeri di provinsi Lampung, semoga bisa tinggal lebih lama lagi dan menikmati keindahan berbagai tempat wisata di Lampung,” ujar Yusuf.

“Tema yang diangkat dalam konferensi internasional ini sangatlah relevan dengan keadaan yang terjadi di berbagai bidang pada saat ini.

Ada situasi perubahan yang sangat cepat dan juga ketidakstabilan dalam berbagai bidang yang harus bisa secara cepat juga kita antisipasi dan carikan solusinya terutama dalam bidang ekonomi, bisnis, keuangan dan pemerintahan.

Melalui konferensi ini kita bisa saling mendapatkan pengetahuan melalui penelitian penelitian terutama dari pembicara pembicara utama,”tambah Yusuf.

Turut hadir juga dalam kegiatan ini seluruh wakil rektor, dekan dan dosen serta mahasiswa khususnya dari program studi manajemen dan akuntansi FEB UBL.